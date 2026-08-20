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Santos segura Macará em campo ruim e altitude e encara Atlético-MG nas quartas da Sul-Americana

Escrito por Fábio Hecico (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Sem sustos, o Santos se garantiu nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Mesmo poupando Neymar, Gabigol e outros três titulares, a equipe brasileira soube segurar a vantagem de 2 a 1 construída na Vila Belmiro e, com 0 a 0 em Ambato, eliminou o Macará e terá o Atlético-MG pela frente.

A apresentação diante dos equatorianos sugeria sofrimento pelas ausências, a altitude de 2,6 mil metros equatoriana e um gramado vergonhoso para uma competição continental. Porém, a escalação alternativa de Cuca se portou bem do começo ao fim, quase não permitiu finalização ao oponente e, além da vaga, embolsou importante premiação de US$ 700 mil (cerca de R$ 3,6 milhões).

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O adversário dos santistas nas quartas de final será o Atlético-MG, que eliminou o Red Bull Bragantino após buscar a igualdade por 2 a 2 em Belo Horizonte, na quarta-feira, depois de fazer 1 a 0 no duelo de ida. Os jogos ocorrem em setembro.

Cuca relutou o quanto pôde, mas não conseguiu esconder que o duelo com o Mirassol pelo Brasileirão, no domingo, é a prioridade do momento e poupou cinco titulares: o astro Neymar, Gabigol, Barreal, Escobar e Igor Vinícius sequer viajaram para a altitude de Ambato.

Com o garoto Davizinho na lateral-direita e o zagueiro Luan Peres improvisado na esquerda, a ideia do treinador era segurar a vantagem construída em casa, por 2 a 1, há uma semana. Os três volantes eram a base de sustentação para o setor defensivo. Os três empates do Macará em seu domínio na fase de classificação serviam de motivo de confiança a mais para os santistas.

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O estado péssimo do gramado, contudo, deixou os visitantes bastante preocupados. Todo irregular e esburacado, o campo se tornou um rival a mais para o Santos, time mais técnico e de toques de bola, assim que a partida iniciou. Domínios e passes curtos exigiam concentração para evitar falhas próximas ao gol de Gabriel Brazão.

Acostumado ao campo ruim, o Macará rapidamente assumiu o comando da partida, investindo na velocidade e nas invertidas rápidas de jogada. Chegava bem pelas beiradas, mas faltava o capricho na finalização. Apesar da pressão, Brazão pouco era exigido.

A primeira etapa foi bastante ruim, com as equipes não conseguindo uma finalização que entusiasmasse os torcedores. Mesmo com festa em Ambato, o Macará sofreu com sua fragilidade diante de um Santos que queria apenas gastar tempo.

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Vendo a fragilidade do oponente e também a pouca inspiração ofensiva do Santos, Cuca abriu um pouco o time, com Rolheiser na vaga do zagueiro João Ananias, prejudicado por causa de uma virose. A ideia era não 'atrair' o Macará para a área de Brazão.

Os jogadores, porém, custavam a cumprir as ordens do chefe, a todo momento gesticulando e pedindo para que a equipe saísse de trás e buscasse um gol que deixaria a vaga encaminhada. O Santos, contudo, segurava pouco a bola e ainda viu um contragolpe quase terminar mal. Brazão defendeu com segurança.

A partida ficou aberta até o fim, pois um gol dos mandantes poderia mudar a história do confronto. A torcida empurrava seus representantes na base do grito, mas o Santos soube se defender até o apito final para celebrar a classificação.

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FICHA TÉCNICA

MACARÁ 0 X 0 SANTOS

MACARÁ - Rodríguez; Bolaños, Etchebarne, Marrufo e Mohor; Estácio (Tello), Cazares, Campana (Ferro), Miranda e Viera (Klinger); Posse. Técnico: Guillermo Sanguinetti.

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SANTOS - Gabriel Brazão; Davizinho (Rafael Gonzaga), Willian Arão, João Ananias (Rolheiser) e Luan Peres; João Schmidt, Oliva (Samuel Pierri) e Gustavinho; Rony, Caballero (Pedro Assis) e Thaciano (Miguelito). Técnico: Cuca.

CARTÕES AMARELOS - Gustavinho e Rony (Santos) e Bolaños (Macará).

ÁRBITRO - Cristian Garay (CHI).

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RENDA E PÚBLICO - não disponíveis.

LOCAL - Estádio Bellavista, em Ambato.

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