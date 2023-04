Santos se aproxima de acerto com Bruno Mezenga e Gabriel Inocêncio, do Água Santa

(via Agência Estado)

A diretoria do Santos está em negociação avançada para contratar dois reforços para a sequência da temporada. O atacante Bruno Mezenga e o lateral-direito Gabriel Inocêncio, ambos destaques do Água Santa, finalista do Paulistão, devem ser oficializados somente no início da próxima semana.

Os dois jogadores estão perto de acertar contrato de empréstimo com o time da Vila Belmiro até o fim do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo dia 15. A dupla chegará ao Santos sem custos. O time só precisará bancar o salários dos dois atletas. Ao fim do vínculo, em dezembro, o clube santista terá a opção de compra de ambos.

Indicados pelo presidente Andres Rueda, Mezenga e Inocêncio vêm se destacando com a camisa do Água Santa no Paulistão deste ano. Mais experiente, o atacante é um dos artilheiros do Estadual, com sete gols. Está atrás apenas de Galoppo, do São Paulo, e de Roger Guedes, do Corinthians, ambos com oito.

Mezenga brilhou no primeiro jogo da final do Paulistão, contra o Palmeiras, no domingo passado. Ele anotou os dois gols do Água Santa na vitória por 2 a 1. O time de Diadema agora tem a vantagem de jogar por um empate no jogo da volta, no domingo que vem, no Allianz Parque.

No Santos, Mezenga terá a concorrência de jogadores mais jovens, como Ângelo, Lucas Barbosa e Marcos Leonardo, e de atletas tão experientes quanto ele, como Lucas Braga, Mendoza e Soteldo. Já Gabriel Inocêncio será concorrente direto de Nathan e Felipe Jonatan.

As negociações acontecem num contexto pouco favorável do clube santista nas últimas semanas. O Santos vem sofrendo para ser bem-sucedido nas negociações para reforçar o elenco e até para manter os jogadores que já tem, caso de Rwan Seco, negociado com o Vasco. Outros como Diego Pituca e Lucas Veríssimo, que já defenderam o time, não avançaram nas conversas.