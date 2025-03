Santos resgata a camisa azul na temporada 2025 para 'homenagear' Neymar

A diretoria do Santos está preparando uma surpresa para a torcida no que diz respeito ao "fardamento" para a temporada 2025. Além dos novos uniformes 1 e 2, o clube vai lançar uma edição especial, que será a camisa azul. A peça é em homenagem à primeira passagem de Neymar na Vila Belmiro.

"Essa camisa sempre foi um pedido do torcedor santista e a vinda do Neymar transformou esse lançamento em uma verdadeira missão", afirmou Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro, fornecedora de material esportivo do time santista.

Segundo o executivo, várias são as etapas que precisam ser realizadas para produzir uma nova camisa que atenda às exigências de uma tradicional agremiação esportiva.

"O planejamento em torno de uma camisa leva cerca de um ano, pois são diversos estudos de tecido, estampas, desenhos e outras questões técnicas, além de todo o processo de distribuição. Por isso teremos que fazer o trabalho de um ano em 3 meses, sem deixar de entregar um material de qualidade para o torcedor santista", comentou.

Além da volta da camisa azul, a Umbro informa que as novidades vão estar nas lojas em breve . "Vamos lançar o uniforme 1 imediatamente e o número 2 próximo do aniversário do clube (14 de abril). Entendemos a urgência do momento e nos antecipamos ao calendário previsto. Assim, o torcedor santista vai poder desfrutar das camisas com antecedência", comentou.

Sobre a expectativa de venda, a previsão é otimista. "Nós também sabemos que a demanda será alta e, nos bastidores, já trabalhamos em planos de ação para reposições, caso o estoque inicial esgote rapidamente", completou Pogetto.

Com o Santos classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, e motivado pela evolução que Neymar vem demonstrando em sua volta (o atacante coroou sua atuação contra a Inter de Limeira com um gol olímpico), o presidente Marcelo Teixeira disse que o lançamento das novas camisas tem a ver com o momento do Santos.

"Nossa expectativa em relação a essa temporada é extremamente positiva. É fundamental a modernização do material de jogo. Numa análise de imagem, é a exposição da marca Santos. Com certeza, sensibilizará também os nossos torcedores", afirmou Teixeira.