Santos rescinde contrato do meia-atacante venezuelano Lacava

A direção do Santos rescindiu nesta segunda-feira o contrato do meia-atacante venezuelano Matías Lacava, em comum acordo. O jogador de apenas 19 anos ainda tinha vínculo por empréstimo até o fim da atual temporada, mas vinha ganhando raras oportunidades no time principal da Vila Belmiro.

O Santos já havia deixado passar o prazo para exercer a opção de compra, em novembro, indicando que não contava com o atleta para este ano. O atleta pertence ao Puerto Cabello, da Venezuela.

Lacava desembarcou na Vila Belmiro em agosto do ano passado com status de promessa. Mas esteve em campo pela equipe profissional em apenas dois jogos. Ele só obteve uma sequência de partidas na equipe sub-23 durante a disputa da Copa Paulista.

O Santos avisou que pretende reforçar o time principal com jogadores mais jovens que estão vindo da disputa da Copa São Paulo de Juniores. A equipe santista foi vice-campeã ao ser derrotada pelo Palmeiras na final, no dia 25.

"A decisão do Departamento de Futebol é de apostar na nova safra de atletas que atuaram na Copa São Paulo. O Santos FC deseja boa sorte em seus próximos trabalhos", registrou o clube, em referência ao jogador venezuelano.