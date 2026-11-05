Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Santos recebe aval da Prefeitura de São Paulo para projetar futuro CT da base na capital

Escrito por José Edgar de Matos (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Santos recebeu o aval da Prefeitura de São Paulo para projetar um futuro Centro de Treinamento exclusivo para as categorias de base na capital paulista. De acordo com o clube, há interesse também do poder público de viabilizar uma área que possa atender à demanda de um projeto para os novos Meninos e Meninas da Vila.

As tratativas começaram em 2024, e o Santos identificou três áreas que poderiam receber o projeto de construção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A prioridade seria se estabelecer na região de São Mateus, porém o local ficou impossibilitado em virtude da construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Há um novo estudo em andamento, e o Santos vai apresentar alternativas à Prefeitura ainda neste ano.

"Encontrar uma área em São Paulo para o novo CT da base sempre foi uma prioridade", afirma o presidente Marcelo Teixeira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A atual gestão seguirá trabalhando institucionalmente para avançar em seus projetos de infraestrutura e nos processos de regularização, como aconteceu no CT Rei Pelé, além da aquisição da área em São Vicente", acrescentou.

Em agosto, o clube incorporou uma área de 700 mil m² na cidade de São Vicente para construir um CT também para as categorias de base no litoral.

O terreno pertencia a uma parceira do clube e que aceitou o acordo com contrapartidas comerciais e de publicidade. Não há uma data prevista para o início das obras..

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Futebol futuro CT da base Prefeitura de São Paulo Santos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV