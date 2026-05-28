Santos rebate médico da seleção e diz que Neymar pode voltar a jogar já neste domingo

O Santos e o departamento médico da seleção brasileira divergiram publicamente nesta quinta-feira (28) sobre o prazo de recuperação do atacante Neymar. Logo após o médico da CBF, Rodrigo Lasmar, afirmar em coletiva que o jogador precisará de duas a três semanas de tratamento para se recuperar de uma lesão na panturrilha direita, o clube paulista emitiu uma nota oficial rebatendo a projeção e declarando que o atleta estaria apto para atuar já neste domingo (31).

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A contusão do camisa 10 ocorreu no último dia 17, durante partida do Santos contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo Lasmar, exames de ressonância magnética realizados na chegada do atleta à Granja Comary, em Teresópolis, identificaram uma lesão muscular de grau 2, um quadro mais grave do que o edema inicialmente reportado.

Com a projeção de mais duas a três semanas de fisioterapia a partir de agora, a CBF praticamente descarta a presença de Neymar nos amistosos preparatórios contra o Panamá (dia 31) e o Egito (dia 6). O atacante também passa a ser dúvida para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, marcada para o dia 13 de junho contra o Marrocos, em Nova Jersey. Apesar do contratempo, a comissão técnica não trabalha com a hipótese de corte no momento e fará avaliações diárias para tentar recuperar o jogador para a primeira fase do Mundial.

O Santos, no entanto, argumenta que o prazo de recuperação deve ser contabilizado a partir da data em que a lesão ocorreu, o que encerraria o período de duas semanas neste domingo (31). A diretoria santista reforçou que todos os exames clínicos do atacante foram devidamente compartilhados com a confederação até o dia 18, data em que a convocação final foi anunciada, indicando que a CBF já tinha ciência do quadro.

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Apesar da contradição nos prazos estipulados, o clube paulista destacou que seu departamento médico está em total concordância com o cronograma de tratamento definido pela confederação. O comunicado ressaltou que a equipe de fisioterapia da seleção conta com profissionais do próprio Santos que acompanham Neymar há mais de dez anos, finalizando com a garantia de que o clube confia na capacidade de recuperação do atleta a tempo de disputar a Copa do Mundo.

Veja a nota oficial do Santos

"Sobre a questão clínica do atleta Neymar Jr., o Departamento Médico do Santos FC esclarece que:

- Absolutamente todos os exames realizados por Neymar Jr. foram compartilhados com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até o dia 18, data da convocação.

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- O prazo de duas semanas é contado a partir do dia 17 e termina neste domingo (31) para que o jogador estivesse apto a voltar às atividades. Lembrando sempre que essas estimativas variam de pessoa para pessoa e conforme a necessidade da equipe e importância dos jogos.

- A equipe de fisioterapia da seleção brasileira é composta também por profissionais do Santos FC que acompanham Neymar Jr. há mais de 10 anos e em todo esse processo de recuperação.

- O departamento médico do clube está alinhado e em concordância com o cronograma de tratamento definido pela equipe médica da CBF.

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- Os profissionais do Santos FC conhecem a capacidade de recuperação do atleta e estão confiantes de que Neymar estará pronto para disputar a Copa do Mundo."