Santos quita trasfer ban da Fifa com ajuda de Neymar e abre caminho para a chegada de Arthur

O Santos está livre do transfer ban da Fifa que completaria dois meses na próxima semana. Com auxílio de empresa de Neymar, o clube se acertou com a Fifa e está pronto para contratar reforços. Por 'indicação' de seu camisa 10, a diretoria tem negociação avançada com o volante Arthur Melo, ex-Grêmio e que rescindiu com a Juventus de maneira amigável.

O clube havia sido notificado pela Fifa no dia 1º de julho por causa da dívida com o francês Monaco, pela contratação do também meio-campista Jean Lucas, atualmente no Bahia, de cerca de R$ 13 milhões em cotação atual.

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"O Santos FC pagou o Transfer Ban e volta a estar apto no mercado. A operação foi possível graças ao apoio da NR Sports, segundo o qual o clube recebe aporte imediato de recurso. Em contrapartida, o Santos FC e a empresa negociarão em conjunto propriedades do uniforme que ainda não estão comercializadas", revelou a equipe em nota oficial.

A empresa de marketing pertence à família e desde o retorno do camisa 10 ao clube vem ajudando em melhorias no clube, como a reforma nos vestiários da Vila Belmiro e obras no CT Rei Pelé, além de trazer patrocinadores.

Arthur Melo é amigo de Neymar e sua contratação, após sondagem do arquirrival Corinthians, foi do astro. Como rescindiu de maneira amigável na Itália, o meio-campista chegaria sem custos à Vila Belmiro e seria fundamental na luta contra a queda no Brasileirão.

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ABSOLVIÇÃO NO STJD

O Santos foi julgado no STJD nesta quinta-feira por causa da cusparada de um torcedor em Reinaldo, do Mirassol, mas acabou absolvido na Quarta Comissão Disciplinar após apresentar as medidas que tomou, como identificar o agressor e entregá-lo a justiça - fez um Boletim de Ocorrências pelo ato.

Por atrasar o início da partida em cinco minutos, contudo, o clube não escapou de multa e terá de desembolsar R$ 5 mil. Já o Mirassol, que voltou atrasado do intervalo em um minuto, vai arcar com R$ 3 mil.