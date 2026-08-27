Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Santos quita trasfer ban da Fifa com ajuda de Neymar e abre caminho para a chegada de Arthur

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Santos está livre do transfer ban da Fifa que completaria dois meses na próxima semana. Com auxílio de empresa de Neymar, o clube se acertou com a Fifa e está pronto para contratar reforços. Por 'indicação' de seu camisa 10, a diretoria tem negociação avançada com o volante Arthur Melo, ex-Grêmio e que rescindiu com a Juventus de maneira amigável.

O clube havia sido notificado pela Fifa no dia 1º de julho por causa da dívida com o francês Monaco, pela contratação do também meio-campista Jean Lucas, atualmente no Bahia, de cerca de R$ 13 milhões em cotação atual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"O Santos FC pagou o Transfer Ban e volta a estar apto no mercado. A operação foi possível graças ao apoio da NR Sports, segundo o qual o clube recebe aporte imediato de recurso. Em contrapartida, o Santos FC e a empresa negociarão em conjunto propriedades do uniforme que ainda não estão comercializadas", revelou a equipe em nota oficial.

A empresa de marketing pertence à família e desde o retorno do camisa 10 ao clube vem ajudando em melhorias no clube, como a reforma nos vestiários da Vila Belmiro e obras no CT Rei Pelé, além de trazer patrocinadores.

Arthur Melo é amigo de Neymar e sua contratação, após sondagem do arquirrival Corinthians, foi do astro. Como rescindiu de maneira amigável na Itália, o meio-campista chegaria sem custos à Vila Belmiro e seria fundamental na luta contra a queda no Brasileirão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ABSOLVIÇÃO NO STJD

O Santos foi julgado no STJD nesta quinta-feira por causa da cusparada de um torcedor em Reinaldo, do Mirassol, mas acabou absolvido na Quarta Comissão Disciplinar após apresentar as medidas que tomou, como identificar o agressor e entregá-lo a justiça - fez um Boletim de Ocorrências pelo ato.

Por atrasar o início da partida em cinco minutos, contudo, o clube não escapou de multa e terá de desembolsar R$ 5 mil. Já o Mirassol, que voltou atrasado do intervalo em um minuto, vai arcar com R$ 3 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Brasileirão Futebol NEYMAR santos fc transfer ban
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV