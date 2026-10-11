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Santos põe arrancada à prova contra Atlético-MG e espera por Neymar em duelo pela Libertadores

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A reação que levou o Santos da preocupação com o rebaixamento à disputa por uma vaga na Libertadores terá um teste direto neste domingo. Invicto há oito jogos no Campeonato Brasileiro, o time de Cuca visita o Atlético-MG, às 16h, na Arena MRV, com a possibilidade de ultrapassar o adversário na classificação. A presença de Neymar, decisivo no empate com o Flamengo após voltar de lesão, ainda depende de avaliação.

O Atlético ocupa a sétima posição, com 44 pontos, enquanto o Santos aparece logo atrás, em oitavo, com 42. Uma vitória coloca o clube paulista à frente dos mineiros, embora a posição ao fim da rodada dependa dos demais resultados. Para o Galo, vencer significa abrir cinco pontos de distância sobre um concorrente e ganhar terreno na busca pela competição continental.

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O encontro também traz a lembrança de uma eliminação recente. Em setembro, o Santos venceu o Atlético por 2 a 0 na Vila Belmiro, na ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, mas perdeu por 4 a 2 na Arena MRV. Com o empate no placar agregado, a decisão foi para os pênaltis, e os mineiros avançaram. Agora, a disputa passa do mata-mata para a corrida por posições no Brasileiro.

O Santos chega depois de buscar um empate por 2 a 2 com o líder Flamengo, na quinta-feira. Neymar entrou no intervalo e converteu os dois pênaltis que apagaram a vantagem carioca. Foi seu retorno após cinco semanas afastado por uma lesão na coxa direita, mas a atuação não encerrou os cuidados com sua recuperação.

"Sobre jogar na Arena MRV, vamos discutir, ver como ele se apresenta", afirmou Cuca após a partida. O intervalo curto entre os compromissos e o gramado sintético entram no contexto da avaliação. Até a definição da comissão técnica, o camisa 10 permanece como dúvida para a viagem a Belo Horizonte.

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A arrancada santista também surpreendeu o treinador, que passou a admitir uma perspectiva diferente para a reta final. "Eu não esperava. Sinceramente", disse Cuca sobre a recuperação no campeonato. O primeiro objetivo continua sendo consolidar a permanência, mas a sequência sem derrotas abriu espaço para pensar em uma vaga na Libertadores. Os 45 pontos, que o Santos pode alcançar neste domingo, são uma referência tradicional para escapar da queda.

Philippe Coutinho, titular pela primeira vez contra o Flamengo, é uma opção para a criação caso Neymar seja preservado. Everton Cebolinha também deve voltar a ser utilizado: sua ausência diante dos cariocas ocorreu por uma restrição contratual. Arthur e Gabriel Brazão, que ficaram fora do compromisso anterior por problemas físicos, dependem de evolução para retornar.

No Atlético, o empate por 2 a 2 com o Athletico-PR deixou preocupações além do resultado. Fred sentiu a parte posterior da coxa esquerda e precisou sair ainda no primeiro tempo. Cuello apresentou um incômodo semelhante, mas permaneceu em campo porque a equipe já havia realizado todas as substituições.

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"O que mais preocupa é a saúde dos jogadores", afirmou Eduardo Domínguez depois da partida em Curitiba. O treinador precisa administrar o elenco em uma reta final que também inclui a semifinal da Sul-Americana. Contra o Santos, não contará com Tomás Pérez, expulso diante do Athletico. Everson, Ruan Tressoldi, Gustavo Scarpa e Cassierra estavam no departamento médico na rodada anterior.

Em contrapartida, Alan Franco, Alan Minda e Preciado podem ampliar as alternativas após terem sido preservados no compromisso em Curitiba pelo desgaste da viagem de retorno das seleções. Gabriel Delfim segue no gol enquanto Everson se recupera. A definição do ataque depende especialmente das avaliações de Cuello e Fred.

O Santos venceu o duelo do primeiro turno por 1 a 0, na Vila Belmiro, mas não bate o Atlético como visitante desde 2017, quando ganhou também por 1 a 0, no Independência.

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No retrospecto geral, incluindo amistosos, o confronto está equilibrado: são 115 partidas, com 42 vitórias para cada equipe e 31 empates, após a atualização com os dois encontros da Sul-Americana deste ano.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG x SANTOS

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ATLÉTICO-MG - Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Cissé, Maycon e Fred (Alan Franco); Bernard, Cuello (Alan Minda) e Reinier. Técnico: Eduardo Domínguez.

SANTOS - Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão e Escobar; Christian Oliva, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo; Philippe Coutinho, Barreal (Everton Cebolinha) e Gabigol. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ)

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DATA - 11/10 (Domingo)

HORÁRIO - 16h

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

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