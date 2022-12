Santos pode iniciar temporada com quarteto ofensivo; time treinará em Atibaia

(via Agência Estado)

Desde sua chegada à Vila Belmiro que o técnico Odair Hellmann bate na tecla de resgatar a identidade ofensiva da equipe. E, para isso, estuda iniciar a temporada com um quarteto formado por Soteldo, Mendoza, Ângelo e Marcos Leonardo.

O treinador vem buscando rivais para jogos-treino, mas a proximidade das festas de fim de ano atrapalhou os planos. Sem conseguir um "oponente" para testar a força da remodelada equipe, o treinador comandou uma espécie de treino coletivo com três times, usando apenas meio-campo.

Soteldo e Mendoza já buscam entrosamento e atuaram lado a lado, enquanto Ângelo e Marcos Leonardo foram os destaques dos outros dois times. A ideia de Hellmann é sufocar os defensores e estar sempre criando chances de gols.

O Santos terá três dias de recesso para os jogadores curtirem o Natal com a família. A volta dos trabalhos ainda será no CT Rei Pelé, mas a programação final passará por seis dias de isolamento e tranquilidade em Atibaia, onde o time começará a ganhar corpo entre 3 e 8 de janeiro.

Odair Hellmann ainda tem algumas dúvidas na equipe titular que espera levar a campo na estreia do Paulistão, dia 14 de janeiro, na Vila Belmiro, contra o Mirassol. Na defesa, Messias, Maicon e Eduardo Bauermann vão brigar por duas vagas, enquanto Lucas Pires e Felipe Jonatan - mantido no elenco a pedido do treinador - lutem pela lateral-esquerda.

A briga maior deve ser para as posições de marcação no meio, com Rodrigo Fernández, Dodi, Zanocelo e Camacho de olho em duas vagas. Correndo por fora aparecem Balieiro e Sandry.