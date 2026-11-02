Santos perde para o Red Bull Bragantino e complica classificação para a Libertadores
Santos perde para o Red Bull Bragantino e complica classificação para a Libertadores
O Santos não confirmou a fama de visitante vencedor no segundo torno do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira, em Bragança Paulista, ao perder para o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, em duelo válido pela abertura da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times só voltam a atuar após a Data Fifa. O Santos joga dia 18 contra o Coritiba, no Paraná, enquanto o Red Bull Bragantino joga dia 19 contra o Vitória, em Salvador.
Com a derrota, o Santos deixou de se aproximar ainda mais das vagas para a Copa Libertadores do ano que vem. O time do técnico Cuca segue com 47 pontos, mesma pontuação do Red Bull Bragantino, que fica com a oitava colocação por somar uma vitória a mais (13 a 12).
O Santos perdeu pela primeira vez contra equipes paulistas neste Brasileiro, após nove jogos, enquanto o Bragantino venceu pela segunda vez.
Os times começaram em marcha lenta e sem muito entusiasmo. Mas aos três minutos, Rodinei desviou de cabeça um cruzamento da direita contra a própria meta do Santos para surpresa do goleiro Diógenes.
Empurrado por um bom número de torcedores presentes em Bragança Paulista, o Santos tomou a iniciativa, enquanto o Red Bull Bragantino se posicionou para os contra-ataques.
Apesar do domínio territorial, o Santos, sem poder de infiltração, só foi incomodar o goleiro Tiago Volpi aos 17 minutos em um chute de fora da área de Philippe Coutinho. Um minuto depois e o meia santista caprichou mais, mas o goleiro do Bragantino foi bem no lance.
Aos 22, a melhor jogada do Santos, após falha na saída de bola do Bragantino. Gabriel Barbosa viu o avanço de Oliva pela esquerda, mas o cruzamento não encontrou ninguém dentro da área.
O técnico Vagner Mancini pediu aos seus jogadores para usar bolas longas em busca de agilizar os contra-ataques, mas nada foi feito até os 30 minutos.
O Santos seguiu sem poder de penetração a ponto de Gabriel Barbosa sair da área para procurar a bola. Aos 35, Oliva arriscou de Lone e levou perigo a Volpi.
Aos 37, todo o talento do time santista surgiu em bela tabela. Philippe Coutinho tocou para Gabriel Barbosa, recebeu de volta e empatou.
A resposta do Bragantino foi imediata. Mosquera fez boa jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Wallace Yan, que testou firme para colocar o time da casa na frente do placar mais uma vez.
Os times voltaram sem substituições, mas com atitude para o segundo tempo. As jogadas eram mais agressivas. O Santos foi melhor e Gabriel Barbosa e Everton Cebolinha criaram oportunidades. Do lado do Bragantino, Wallace Yan fez Diógenes trabalhar.
Mas foi aos 21 minutos que a equipe anfitriã teve grande oportunidade de aumentar a vantagem. Ryan ganhou de Barrela pela direita e rolou para Wallace Yan. Diógenes fez boa defesa. O Bragantino melhor no jogo teve nova chance, aos 28, em chute de Gabriel para nova defesa do goleiro santista.
O Santos reclamou demais um pênalti de Ryan em Rony não apontado pela árbitra Edina Alves Batista, que nem foi ao VAR. Daí até o final, as equipes se revezaram no ataque, mas o placar não foi alterado.
FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO 2 X 1 SANTOS
RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Ryan Augusto, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho (Gabriel), Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Lucas Barbosa; Wallace Yan (Herrera), Mosquera (Alix Vinícius) e Eduardo Sasha (Pitta). Técnico: Vagner Mancini.
SANTOS - Diógenes; Rodinei, Luan Peres, João Alencar e Álvaro Barreal (Rafael Gonzaga); Christian Oliva (Arthur), Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo (Rollheiser) e Philippe Coutinho (Caballero); Everton Cebolinha (Rony) e Gabriel Barbosa. Técnico: Cuca.
GOLS - Rodinei (contra) aos três, Philippe Coutinho aos 37 e Wallace Yan aos 40 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - João Alencar, Lucas Barbosa, Barreal, Luan Peres.
ÁRBITRA - Edina Alves Batista (SP).
RENDA - RS 364.490,00.
PÚBLICO - 7.876 torcedores.
LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP).