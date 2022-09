Santos perde para o Ceará no Brasileirão em jogo com graves falhas defensivas

Marcos Antomil (via Agência Estado)

A defesa do Santos cometeu falhas graves que culminaram em nova derrota pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado. Jogando na Arena Castelão, a equipe paulista sofreu dois gols no primeiro tempo e não conseguiu reagir de forma consistente, perdendo para o Ceará por 2 a 1, na 26ª rodada do torneio nacional.

Com o resultado, o Santos chega ao terceiro jogo consecutivo sem vitória no Brasileirão e fica mais distante da luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O time soma 34 pontos e ocupa o 10º lugar. O Ceará, por sua vez, mostra alívio, se afasta provisoriamente da zona de rebaixamento e volta a ganhar após sete jogos. Soma 31 pontos e figura no 12º posto da tabela.

A torcida do Ceará pôde comemorar logo no início do jogo. Em sua primeira tentativa promissora, a equipe do técnico Lucho González conseguiu uma troca de passes veloz, capaz de deixar Guilherme Castilho livre, às costas da zaga santista. Ao meia só restou empurrar a bola para o fundo do gol, aos 6 minutos.

Mesmo com a abertura do marcador, o jogo ficou morno com poucas tentativas de ambos os lados. Mas o Ceará conseguiu novamente pegar a defesa do Santos desprevenida. Bauermann errou o recuo, João Paulo não conseguiu agir e Zé Roberto se aproveitou, driblando o goleiro e ampliando o placar aos 29 minutos.

O primeiro tempo ficou marcado por uma péssima atuação da zaga do Santos, que prejudicou o time com tamanha desordem. O ataque tampouco funcionou. As apostas na velocidade de Soteldo não geraram frutos. A vantagem cearense refletiu-se no marcador, justo com pelo que apresentaram as duas equipes.

No segundo tempo, Lisca prometeu maior ofensividade para reverter a derrota. Aos 11, foi a vez de Richard entregar um presente para o Santos. O volante errou na saída de bola e a entregou nos pés de Marcos Leonardo, que descontou o placar.

O gol melhorou o ânimo dos jogadores do Santos, mas a maioria das jogadas nascia e morria nas pontas. As dificuldades de criação se constatavam no baixo número de finalizações. Assim, o Ceará conseguiu segurar a vantagem na reta final e sair com a vitória diante de seus torcedores.

O desempenho do Santos preocupa mais do que o resultado. Para além dos problemas objetivos na zaga, o time mostrou incapacidade de criação pelo meio. Lisca terá de encontrar novas formas de jogo para facilitar a vida de Soteldo e Marcos Leonardo nos jogos restantes da temporada.

O próximo compromisso do Santos é justamente o clássico com o líder Palmeiras, no Allianz Parque. O jogo está marcado para o dia 18 de setembro, domingo, às 18h30. Já o Ceará, no mesmo dia, às 16h, pega o São Paulo na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 2 X 1 SANTOS

CEARÁ - João Ricardo; Nino Paraíba (Michel), Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Richard (Geovane), Richardson (Vásquez) e Guilherme Castilho (Fernando Sobral); Mendoza, Zé Roberto (Dentinho) e Lima. Técnico: Lucho González.

SANTOS - João Paulo; Madson (Nathan), Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Bruno Oliveira); Camacho, Zanocelo (Lucas Pires) e Carabajal (Luan); Lucas Braga (Tailson), Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico: Lisca.

GOLS - Guilherme Castilho, aos 6, e Zé Roberto, aos 29 minutos do primeiro tempo. Marcos Leonardo, aos 11 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nino Paraíba, Richardson, Richard, Eduardo Bauermann, Lucas Pires, Camacho, Bruno Pacheco.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (Fifa/SC).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).