Santos perde Lucas Pires e Goulart para jogo contra o Atlético-GO

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ricardo Goulart reclamou de um desconforto muscular no próprio treino deste sábado

O Santos informou neste sábado que o lateral Lucas Pires e o meia Ricardo Goulart estão lesionados e não foram relacionados para o duelo frente ao Atlético-GO neste domingo, às 18h, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

continua após publicidade .

Um dos destaques do Santos na temporada, Lucas Pires sofreu uma pancada no treino da última sexta-feira e teve diagnosticada, após exames de imagem, uma lesão colateral medial do joelho direito.

O Santos optou por não mencionar o período que Lucas Pires ficará em recuperação, mas a tendência é que ele também não esteja apto para o jogo de volta da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, frente ao Corinthians.

continua após publicidade .

Já Ricardo Goulart reclamou de um desconforto muscular no próprio treino deste sábado. O jogador foi um dos mais criticados na eliminação do Santos na Copa Sul-Americana após desperdiçar uma das cobranças na disputa de pênaltis contra o Deportivo Táchira.

A situação desagradou o meia, que pode ser negociado em breve. Ricardo Goulart vem tentando a rescisão contratual, até porque não vinha sendo muito aproveitado pelo técnico Fabián Bustos, demitido na última sexta-feira.

Com contrato até dezembro de 2023, Goulart não deixará o Santos tão fácil. A diretoria ainda tenta contornar a situação, já que Marcelo Fernandes assumiu o clube de forma interina e pode dar mais oportunidades ao meia.

continua após publicidade .

Sem a dupla, a expectativa é que o Santos enfrente o Atlético-GO com João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Bruno Oliveira; Baptistão, Lucas Braga e Marcos Leonardo.

Sem vencer há três jogos no Brasileirão, o Santos tem 19 pontos e precisa buscar a reabilitação para não se aproximar da zona de rebaixamento.

Siga o TNOnline no Google News