Santos passa aperto, mas derrota São Bernardo e avança à terceira fase da Copinha

O Santos não teve vida fácil, mas avançou à terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao derrotar o EC São Bernardo por 2 a 1 nesta sexta-feira, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Kevyson e Deivid marcaram para a equipe santista. João Guilherme descontou.

O Santos já sabe quem irá enfrentar na próxima fase. O duelo será diante do Bahia, que, também nesta sexta-feira, derrotou o Santo André, por 2 a 1.

Vice-campeão da última edição, o Santos foi arrasador no primeiro tempo e abriu o placar logo aos dez minutos. Paulo César recebeu pela esquerda e acionou Kevyson. Dentro da área, o lateral chutou com força e superou o goleiro Gabriel Cosme.

O Santos aproveitou o ímpeto para continuar em cima e ampliou aos 17. Zabala cruzou, a defesa do São Bernardo bateu cabeça, e a bola sobrou para Deivid, que só teve o trabalho de empurrar. O time do ABC quase diminuiu aos 24, com Lucas Santos acertando o travessão.

O time do ABC diminuiu aos 18 minutos do segundo tempo. Paulo Henrique arriscou de longe, Edu Araújo largou e deixou para João Guilherme recolocar o São Bernardo no jogo.

Os minutos finais foram de pressão sobre o Santos, que viu o adversário montar uma blitz no seu campo defensivo. O empate só não saiu porque o goleiro Edu Araújo se recuperou e fez defesas importantes para confirmar o triunfo.

Ainda nesta sexta-feira, o Atlético-MG avançou ao derrotar o Nova Iguaçu-RJ por 3 a 0, sem maiores dificuldades. Já o Vasco caiu para o Ibrachina-SP, nos pênaltis, após empate no tempo normal por 3 a 3.

Confira os jogos desta sexta-feira:

Ituano-SP 2 x 1 Sharjah-SP

Atlético-MG 3 x 0 Nova Iguaçu-RJ

Santo André-SP 1 x 2 Bahia

Vasco-RJ 3 (5) x (6) 3 Ibrachina-SP

Botafogo-PB 0 x 2 Hercílio Luz-SC

Remo-PA 1 x 0 Nacional-SP

América-MG 3 x 0 CSP-PB

Rio Claro-SP 0 x 1 Desportivo Brasil-SP

EC.São Bernardo-SP 1 x 2 Santos-SP

Vila Nova-GO 0 x 2 Água Santa-SP

XV de Piracicaba-SP 0 x 2 Fortaleza-SP