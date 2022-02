Santos oficializa lateral-direito Auro até dezembro: 'Sou mais um Menino da Vila'

Da Redação

O lateral-direito Auro é o quarto reforço do Santos para a temporada. O jogador assinou contrato de empréstimo até o fim do ano e chegou se intitulando "mais um Menino da Vila". Revelado no São Paulo, o jogador chega para brigar pela posição com Madson e dar mais opção para o técnico Fábio Carille.

Aos 26 anos, Auro chega à Vila Belmiro após quatro temporadas na Major League Soccer, dos Estados Unidos, jogando pelo Toronto FC. A contratação é na linha de atletas mais experientes exigidos por Carille para dar respaldo ao elenco jovem santista, em sua visão, sofrendo com a pressão neste início de temporada.

"Quando eu soube do interesse não pensei duas vezes, eu falei 'quero ir'. Porque é o Santos, né!? Não tem como deixar esta oportunidade passar. Agora eu sou mais um Menino da Vila", afirmou o lateral-direito.

Auro é natural de Jaú e iniciou a carreira em 2014 nas categorias de base do São Paulo. Ele se junta a Ricardo Goulart, Eduardo Bauermann e Bruno Oliveira, contratados pelo Santos no início da temporada. "Estou aqui e vou ter sempre dedicação no dia a dia, treinamento, jogos. Pode esperar que não vai faltar raça, determinação e aqui agora é Peixe", discursou.

O Santos fez brincadeiras em suas redes sociais antes de anunciar a contratação. Depois, deu as boas-vindas ao reforço. "Mais um Menino da Vila adotado para a nossa família alvinegra. Vai pra cima deles, Auro!", publicou o Santos nas redes sociais. O jogador assinou o contrato e já foi até a Vila Belmiro, palco onde esperar fazer história.