Santos oficializa a saída de Luan, Madson e mais dois para a próxima temporada

Após oficializar a chegada de Paulo Roberto Falcão, para ser o coordenador de futebol, e de Odair Hellmann para o comando técnico, o Santos agora se debruça sobre o elenco para a próxima temporada. A equipe paulista oficializou que os laterais Madson e Auro, o meia Bruno Oliveira e o atacante Luan não seguirão no elenco para 2023.

"O Santos FC agradece aos serviços prestados pelos quatro atletas durante o período que vestiram a camisa do Clube e deseja boa sorte na carreira", disse o clube em nota oficial.

Dos quatro atletas que não seguirão no elenco do Santos em 2023, Madson era o único que tinha vínculo direto com o clube. O lateral foi titular durante a maior parte de 2022 mas não teve o vínculo renovado com a equipe pelo fato do salário ser considerado alto.

O meia Luan chegou no decorrer da temporada 2022 e não conseguiu agradar. Apesar do Santos pagar uma pequena parte do salário, o atleta retornará para o Corinthians em 2023. Já Auro, que também estava emprestado, retornará para o Toronto, da MLS.

O meia Bruno Oliveira, que pertence a Caldense, não conseguiu corresponder e, mesmo sendo torcedor assumido da equipe paulista, retornará para a equipe de Minas Gerais em 2023.

Com a saída oficial dos atletas, o Santos ganha fôlego no orçamento para pensar em reforços. Um dos objetivos da equipe é reforçar o meio-campo e o nome do volante Edenílson, que está no Internacional e já trabalhou com Odair, é especulado na equipe.