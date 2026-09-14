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Santos oficializa a contratatação do meia Philippe Coutinho até o fim de 2026

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Santos oficializou nesta segunda-feira a contratação de mais um nome de peso para defender o clube até o fim da temporada 2026. Após acertar a vinda de Everton Cebolinha, a equipe da Vila Belmiro conta agora com o futebol de Philippe Coutinho.

O jogador, que é amigo de Neymar, já realizou os exames médicos, foi aprovado nos testes físicos realizados no fim de semana e chega com a principal missão de ajudar o time a escapar do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

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Atleta com larga experiência no futebol internacional, Coutinho é o quinto reforço santista nesta atual janela de transferências. Além de Cebolinha, a diretoria definiu a vinda do volante Arthur, do lateral-direito Rodinei e do meio-campista Lima.

Revelado pelo Vasco, ele logo se transferiu para a Inter de Milão e teve uma passagem bastante vitoriosa no Liverpool. Ao mudar de ares, protagonizou uma das transações mais caras da história ao trocar o futebol inglês pelo Barcelona, onde conquistou dois títulos de La Liga, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha. Na Alemanha, ele fez parte do time que ganhou a tríplice coroa pelo Bayern de Munique (Bundesliga, Copa da Alemanha e Champions League).

Pela seleção brasileira, o jogador de 34 anos disputou 68 partidas e marcou 21 gols. Ele tem ainda no seu currículo o troféu da Copa América 2019. O jogador chega como um pedido de Neymar à diretoria, assim como foi a vinda de Arthur.

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A comissão técnica agora trabalha para deixar o atleta em condições de jogo o mais rápido possível. Ele vinha mantendo a forma física, mas não disputa uma partida desde fevereiro, quando enfrentou o Volta Redonda pelo Vasco, em jogo do Campeonato Carioca. Logo depois, ele rescindiu contrato com a equipe de São Januário para cuidar da saúde mental.

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