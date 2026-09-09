Santos oficializa a contratação de Everton Cebolinha: 'Rápido, decisivo e multicampeão'
O Santos oficializou seu quarto reforço para o segundo semestre nesta quarta-feira. Pouco antes de entrar em campo para o embate com o Atlético-MG, pelas quartas da Copa Sul-Americana, o clube anunciou o atacante Everton Cebolinha, com contrato de empréstimo até dezembro.
"Everton Cebolinha é do Santos Futebol Clube! Rápido, decisivo e multicampeão, o atacante chega ao Peixe após deixar o Flamengo e assina contrato até o final de 2026", anunciou o clube.
"Não tinha como recusar e graças a Deus tudo deu certo e agora é retribuir em campo", comemorou o atacante, que fez questão de valorizar seu futebol. "Quem tem a ganhar é o Santos, qualidade que o elenco vem sendo montado, não só no ataque, com Arthur no meio e Rodinei na lateral, que já conheço, sei da qualidade", destacou. O clube ainda trouxe Lima.
Depois de trazer Rodinei, Arthur e Lima, o clube fecha com o atacante pouco aproveitado no Flamengo já mirando a saída de Moisés - negocia como futebol asiático. E também pela lesão de Neymar, que sugeriu a contratação.
Cebolinha chega para assumir uma vaga no ataque santista, que vem revezando o companheiro de Gabigol. Barreal, o próprio Neymar e por vezes Thaciano, se revezam na posição, sem ninguém se firmar para desespero de Cuca.
Assim como vem para suprir uma carência no elenco santista, Everton Cebolinha chega para resgatar o prestígio que acabou perdendo no Flamengo em dura disputa do setor ofensivo recheado de opções no clube do Rio, com Samuel Lino, Plata, Carrascal, Luiz Araújo, Bruno Henrique, além dos recém-contratados Joaquín Freitas e Anthony Valencia.
O atacante chegou à Vila Belmiro ao lado da mulher e dos três pequenos filhos, seus incentivadores para a transferência. Ele recebeu uma ligação de parabéns do presidente Marcelo Teixeira e mostrou confiança. "Vou dar meu máximo para dar muitas alegrias à nação santista."
O atacante estava no Flamengo desde 2022, no qual conquistou duas vezes a Libertadores, em 2022 e 2025, além de levantar as taças da Copa do Brasil (2022 e 2024), Campeonato Carioca (2024, 2025 e 2026), Supercopa do Brasil (2025) e Brasileirão (2025). Ele espera repetir o sucesso no Santos.