Santos não terá Lucas Braga e deve repetir esquema para jogo com o Cuiabá na Vila

O técnico Marcelo Fernandes continua vendo a lista de desfalques aumentar para o duelo com o Cuiabá, marcado para esta segunda-feira, às 21h, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão. Além das ausências por lesão, o treinador não poderá contar com Lucas Braga, que vem sendo utilizado como lateral. Ele foi expulso no banco de reservas na vitória sobre o Flamengo por 2 a 1.

Lucas Braga, que já havia tomado o cartão amarelo durante a partida, invadiu o campo para comemorar o gol marcado por Joaquim, aos 43 minutos do segundo tempo. Com isso, levou o segundo amarelo e consequentemente o vermelho.

Sem Lucas Braga, a opção mais óbvia de Marcelo Fernandes é João Lucas, que inclusive o substituiu durante a vitória sobre o Flamengo. A outra mudança deve acontecer no setor ofensivo, com o possível retorno de Marcos Leonardo, que cumpriu suspensão automática na última rodada.

O atacante, se estiver em boa condição física, assumirá o lugar de Julio Furch, que mais uma vez teve participação destacada quando utilizado. Marcos Leonardo, no entanto, é um dos artilheiros do Brasileirão, com 13 gols, e peça importantíssima do Santos na luta contra o rebaixamento.

Sendo assim, o treinador deve continuar mantendo o time no esquema 4-4-2, até pela boa atuação frente ao Flamengo. Caso queira voltar à formação com três defensores, Tomás Rincón pode ser utilizado no setor.

Com a vitória sobre o Flamengo, o Santos é o 16º colocado do Brasileirão, com 37 pontos, três a mais do que o Vasco, que subiu para o 17º lugar após derrotar o Cuiabá por 2 a 0 nesta quinta-feira.