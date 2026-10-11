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Santos leva virada com bicicleta aos 51, perde invencibilidade e mantém tabu contra Atlético-MG

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Santos passou da perspectiva de uma vitória histórica à derrota em poucos minutos neste domingo, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Sem Neymar, o time abriu o placar com Gabigol aos 42 minutos do segundo tempo, mas sofreu o empate de Vitor Hugo aos 45 e a virada de Borbas, de bicicleta, aos 51. O resultado de 2 a 1, pela 30ª rodada do Brasileirão, encerrou a invencibilidade santista de oito partidas e manteve o tabu de nove anos sem vencer o Atlético-MG como visitante.

Com a vitória, o Atlético chegou aos 47 pontos e se manteve provisoriamente na sétima colocação, ampliando a vantagem sobre o Santos na disputa por uma vaga na Libertadores. A equipe paulista permaneceu com 42 pontos, em oitavo, e também viu acabar sua sequência de cinco vitórias como visitante no campeonato. Um triunfo teria permitido aos santistas ultrapassar o adversário na classificação.

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A derrota trouxe outra frustração diante de um rival que já havia interrompido o caminho do Santos na temporada. Em setembro, o Atlético eliminou a equipe paulista nas quartas de final da Copa Sul-Americana: depois de perder por 2 a 0 na Vila Belmiro, venceu por 4 a 2 em Belo Horizonte e avançou nos pênaltis. Neste domingo, o time de Cuca voltou a desperdiçar uma vantagem contra os mineiros.

Autor dos dois gols no empate com o Flamengo na quinta-feira, Neymar não viajou para Belo Horizonte e ficou fora do confronto no gramado sintético da Arena MRV. O Santos ainda perdeu Willian Arão por lesão aos oito minutos. O Atlético aproveitou o início mais favorável e ameaçou aos 15, quando Pascini tabelou, recebeu na área e tentou encobrir Diógenes, mandando perto do gol. Gabriel Bontempo respondeu com uma finalização por cima, enquanto o meia Victor Hugo também levou perigo pelos mandantes.

O Atlético voltou a assustar aos dois minutos do segundo tempo, quando Pascini recebeu uma bola rasteira e finalizou de primeira na trave. O Santos resistiu e encontrou o gol aos 42: Coutinho acionou Gabigol, que bateu de pé esquerdo para abrir o placar. Naquele momento, a equipe estava perto de conquistar sua primeira vitória sob mando atleticano desde julho de 2017.

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A reação mineira, porém, mudou completamente o desfecho. Aos 45, o zagueiro Vitor Hugo apareceu em uma cobrança de escanteio e completou com o pé para empatar. Já aos 51, Minda acelerou pela direita, identificou Borbas na área e cruzou. O atacante acertou uma bicicleta para decretar a virada, transformando os minutos finais em nova decepção santista em Belo Horizonte.

O Santos terminou, assim, uma sequência de seis vitórias e dois empates no Brasileirão e terá de buscar a recuperação contra o Fluminense, no domingo (18), às 16h, no Maracanã. Pela próxima rodada da competição, o Atlético receberá o Coritiba.

FICHA TÉCNICA

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ATLÉTICO-MG 2 x 1 SANTOS

ATLÉTICO-MG: Gabriel Delfim; Natanael (Preciado), Vitor Hugo, Léo Duarte e Kauã Pascini; Alan Franco (Cissé), Alexsander (Dudu), Castaño (Maycon), Victor Hugo (Minda) e Igor Gomes; Thiago Borbas. Técnico: Eduardo Domínguez.

SANTOS: Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão (Luan Peres) e Escobar; Gustavo Henrique (João Schmidt), Oliva, Rollheiser (Rony) e Gabriel Bontempo (Philippe Coutinho); Everton Cebolinha (Barreal) e Gabigol. Técnico: Cuca.

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GOLS - Gabigol, aos 42, Vitor Hugo, aos 45, e Thiago Borbas, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alan Franco, Igor Gomes e Thiago Borbas (Atlético-MG); Gabigol João Schmidt, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Wllian Arão (Santos)

ÁRBITRO: Alex Gomes Stefano (RJ).

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RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

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