Santos faz reunião com WTorre e avança em projeto da nova Vila Belmiro

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Santos avançou nas negociações com a WTorre para desenvolver a modernização da Vila Belmiro. O clube informou nesta sexta-feira que a empresa de engenharia apresentou aos dirigentes do clube, em reunião realizada na quinta-feira, a readequação do projeto arquitetônico inicial do novo estádio, assim como os planos para a viabilização financeira.

continua após publicidade .

O presidente santista Andres Rueda participou do encontro ao lado de outros membros do Comitê de Gestão, da comissão interna formada para tratar dos assuntos envolvendo a arena e da Mesa do Conselho Deliberativo. Em novembro, a WTorre fará uma apresentação oficial para os conselheiros alvinegros. Caso receba aprovação, a proposta será levada para assembleia com os sócios do clube.

Depois da reunião, Rueda se mostrou otimista com a possibilidade de o projeto ser levado adiante, mas destacou que será necessário ter paciência. "É um processo demorado mesmo, detalhado, e agora vai depender do Conselho e, se aprovado, da assembleia dos sócios, para seguirmos com esse projeto", afirmou o mandatário santista.

continua após publicidade .

O comunicado divulgado pelo Santos nesta sexta-feira não forneceu maiores detalhes sobre o desenvolvimento da arena, como quais serão as mudanças específicas realizadas na estrutura da Vila Belmiro e onde o clube pretende mandar seus jogos durante as obras.

Enquanto os dirigentes debatem sobre a reformulação do estádio, os jogadores se concentram para enfrentar o Corinthians neste sábado, justamente na Vila, pela 33ª rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para as 19 horas. Em 12º lugar do Brasileirão, com 43 pontos, o Santos está longe do rival, que ocupa a quinta posição, com 554.