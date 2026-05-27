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Santos fará intertemporada de 11 dias em Portugal e tem amistoso agendado com Vitória Guimarães

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 18:36:00 Editado em 27.05.2026, 18:48:11
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Um dia após o técnico Cuca falar em intertemporada em Portugal na pausa para a Copa do Mundo, o Santos detalhou como será o período de 11 dias em Guimarães, onde o clube já tem um amistoso agendado com o Vitória.

"O Santos FC confirma excursão em Portugal durante pausa para Copa do Mundo. Clube fará amistosos e preparação entre os dias 7 e 17 de julho, incluindo confronto já confirmado diante do Vitória-POR, em Guimarães", afirmou o clube.

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A excursão internacional em período no qual o calendário do futebol ficará paralisado é uma ação que integra o projeto Joga Brasil e prevê a realização de três amistosos no país europeu, incluindo o duelo já confirmado diante do Vitória, dia 12 de julho, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

De acordo com o Santos, a excursão "reforça a estratégia do Santos FC de ampliar sua presença internacional e fortalecer os laços históricos com Portugal, palco de capítulos emblemáticos da trajetória santista", explicou o clube. "Foi justamente em solo português que o Alvinegro consolidou parte de sua projeção mundial na era Pelé, período em que conquistou o Mundial Interclubes de 1962 e se transformou no Clube mais reconhecido do futebol."

"Portugal faz parte da história do Santos FC e da construção da nossa identidade mundial. Retomar uma excursão internacional é algo que planejávamos para o clube. Queremos fortalecer a marca do Santos FC fora do Brasil, aproximar a torcida portuguesa e proporcionar ao nosso elenco uma experiência importante em um ambiente de grande visibilidade para o futebol mundial", analisou o presidente Marcelo Teixeira.

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O Santos iniciará nesta quinta-feira a venda dos ingressos para o amistoso com o Vitória. O técnico Cuca espera aproveitar a intertemporada em Portugal como preparação da equipe, classificada aos playoffs da Copa Sul-Americana, mas na zona de rebaixamento do Brasileirão. "Teremos uma parada em junho, então essa excursão será importante para ajustarmos a equipe e voltarmos em bom ritmo após a paralisação da Copa."

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