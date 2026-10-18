Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Santos estreia quarteto ofensivo, vira contra o Fluminense e continua sonhando com Libertadores

Escrito por Gonçalo Junior (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Pela primeira vez, o Santos escalou o quarteto ofensivo formado por Coutinho, Neymar, Everton Cebolinha e Gabigol no Brasileirão. A aposta arriscada deu certo: o time virou sobre o Fluminense por 2 a 1, neste domingo, no Maracanã, e continua sonhando com uma vaga na Libertadores. Neymar e Coutinho se destacaram na virada.

O talento e criatividade do quarteto compensaram o poder limitado de marcação de cada um individualmente e colocam o Santos na briga por uma vaga na próxima Libertadores. O time chega aos 45 pontos, na 8ª posição. O Fluminense caiu para o quinto lugar, após a segunda derrota seguida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O quarteto, no entanto, demorou a engrenar. No começo do jogo, a falta de combatividade pesou. O Fluminense começou com três titulares (Fábio, Nonato e Canobbio) pensando no segundo jogo da semifinal da Libertadores, quarta-feira, diante do Palmeiras - os cariocas precisam vencer por dois gols depois da derrota por 2 a 1 na ida.

Mesmo com a formação reserva, o time carioca controlou o jogo e aproveitou os espaços no meio-campo por causa da marcação frouxa do rival. Com liberdade para pensar, principalmente com o meia Lucho Acosta, aproveitou um ponto vulnerável da defesa santista: a escalação improvisada do meia Barreal como lateral-esquerdo.

Foi exatamente pela esquerda que o time carioca fez o primeiro gol logo aos 3 minutos. Após cobrança de escanteio, Castillo fez como um centroavante, meio de canela, meio de joelho, após falha da defesa do Santos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O time visitante conseguiu melhorar na partida depois que Coutinho se aproximou mais de Neymar no final da etapa inicial. O time ficou mais objetivo, com mais posse de bola.

Também houve uma mudança importante de ânimo e atitude, com pressão na saída de bola do Flu. O quarteto passou a jogar mais sem a bola. Sufocando o rival, o Santos conseguiu a virada em apenas 8 minutos, no início do segundo tempo.

O gol de empate foi de Gabigol, após toque de primeira de Rodinei. Foi seu 15º no torneio. E o gol da virada foi feito por Coutinho, de cabeça. Os dois gols nasceram de jogadas trabalhadas, bola de pé em pé.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assustado, o técnico Marcão fez quatro mudanças, escalando novamente os titulares, para buscar o empate. Jogo aberto.

Neymar perdeu pelo menos duas chances claras para ampliar, uma delas na trave. O goleiro Fábio se tornou um dos melhores do jogo, evitando uma derrota maior da equipe da casa.

FICHA TÉCNICA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FLUMINENSE 1 x 2 SANTOS

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Igor Rabello e Renê; Nonato (Serna), Hércules, Lucho Acosta (Ganso) e Canobbio (Wesley Natã); Soteldo (Savarino) e Castillo (Hulk). Técnico: Marcão

SANTOS: Diógenes; Rodinei, Lucas Verissimo, Luan Peres e Barreal (Rollheiser); Gustavo Henrique, Bontempo, Coutinho (Rony) e Neymar (Rafael); Everton Cebolinha (Oliva) e Gabigol. Técnico: Cuca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GOLS: Castillo, aos 3 do 1º T; Gabigol, aos 3 e Coutinho, aos 8 minutos do 2º T.

ÁRBITRO: Ramon Abbati Abel

CARTÕES AMARELOS: Barreal, Canobbio, Savarino,

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PÚBLICO: 27697 pagantes

RENDA: não divulgada

LOCAL: Maracanã (RJ)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
fluminense Futebol santos fc
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV