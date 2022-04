Santos estreia na Sul-Americana com derrota por 1 a 0 para Banfield na Argentina

Da Redação

Após um hiato de 17 dias sem jogar, o Santos atuou mal em seu retorno aos gramados na noite desta terça-feira e foi derrotado pelo Banfield, por 1 a 0, em sua estreia na Copa Sul-Americana. O jogo aconteceu no estádio Florencio Sola, em Lomas de Zamora (ARG), e teve domínio do time argentino na maior parte do tempo. No fim, o Santos tentou buscar um empate, mas não teve sucesso.

A última partida do time santista havia sido dia 19 de março, contra o Água Santa, jogo no qual o Santos se livrou do rebaixamento no Campeonato Paulista. A equipe de Fabián Bustos ganhou cinco reforços neste período e três deles foram titulares nesta terça: o zagueiro Maicon e os meio-campistas Willian Maranhão e Rodrigo Fernández.

O Banfield se recupera de um recente desempenho ruim, com três derrotas nos últimos quatro jogos. O time é comandado por Diego Above, que teve uma curta passagem de seis jogos pelo Bahia. Banfield e Santos estão no Grupo C da Sul-Americana, junto de Unión La Calera e Universidad de Quito, que se enfrentaram no mesmo horário nesta terça-feira e não saíram do empate por 0 a 0.

O Santos pegou pouco na bola no começo de jogo e não conseguiu levar perigo à meta defendida pelo Banfield no primeiro tempo. Alguns erros graves da zaga santista resultaram nas principais chances de perigo dos primeiros 45 minutos. Marcos Guilherme cometeu uma sequência de erros dentro da área e quase deu um gol para o Banfield perto da metade do primeiro tempo. O time brasileiro conseguiu se recuperar antes da finalização dos adversários.

Pouco tempo depois, a defesa do Santos voltou a protagonizar um erro grosseiro. Maicon recuou mal de cabeça e a bola ficou livre para Cruz finalizar antes que ela caísse, mas João Paulo fez grande defesa para manter o placar zerado.

Na reta final, ainda sem se encontrar no jogo, o Santos persistiu nos erros defensivos e o Banfield finalmente marcou, aos 43 minutos. João Paulo e Maicon se atrapalharam, o zagueiro afastou mal e Urzi emendou um voleio de primeira de fora da área para fazer um golaço.

A volta dos vestiários aconteceu com o Banfield pressionando, mas sem grandes oportunidades de perigo. Com o passar do tempo, o ritmo do time argentino diminuiu, mas os mandantes não tiveram dificuldades para administrar a vantagem no placar. O Santos esbarrou na falta de criatividade. Em uma das melhores chances da etapa complementar, o Banfield chegou em um chute de Cruz, defendido por João Paulo. A oportunidade nasceu após mais uma falha da defesa santista.

Já na reta final, o Santos tentou ser mais ofensivo. Bologna chegou a fazer uma defesa simples após cobrança de falta. Nicolás Domingo, do Banfield, colocou a mão na bola e foi expulso. Com a vantagem numérica, o Santos foi para cima. Bologna pegou chutes de Lucas Barbosa e Vinícius Zanocelo para manter o placar zerado.

O Santos terá mais uma estreia pela frente no próximo fim de semana, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. O clube paulista visitará o Fluminense no próximo sábado. Pela Copa Sul-Americana, os comandados de Fabián Bustos jogarão em casa contra a Universidad Católica do Equador na segunda rodada. O Banfield volta a campo pelo Campeonato Argentino para enfrentar o Patronato antes de jogar contra o Unión La Calera pela Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA

BANFIELD 1 x 0 SANTOS

BANFIELD - Enrique Bologna; Luciano Abecacis (Emanuel Coronel), Alejandro Maciel, Luciano Lollo e Ian Escobar; Matías Romero (Erik Lopez), Nicolás Domingo, Giuliano Galoppo e Agustín Urzi (Julián Palacios); Juan Manuel Cruz (Jesús Dátolo) e Jeremías Perales (Juan Álvarez). Técnico: Diego Dabove.

SANTOS - João Paulo; Felipe Jonatan, Kaiky (Emiliano Velázquez), Maicon, Eduardo Bauermann (Madson) e Marcos Guilherme (Rwan); Willian Maranhão (Vinícius Zanocelo), Rodrigo Fernández e Ricardo Goulart; Lucas Barbosa e Lucas Braga. Técnico: Fabián Bustos.

GOL - Agustín Urzi, aos 43 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Willian Maranhão, Lucas Barbosa, Felipe Jonatan, Vinícius Zanocelo e Emiliano Velázquez (Santos); Abecacis, Agustín Urzi e Luciano Lollo (Banfield).

CARTÃO VERMELHO - Nicolás Domingo.

ÁRBITRO - Derlis Lopez (PAR).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Florencio Sola, em Lomas de Zamora (ARG).