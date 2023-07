Santos encaminha acerto e deve confirmar venda de Ângelo ao Chelsea na próxima semana

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O atacante Ângelo não deve mais vestir a camisa do Santos. O clube paulista encaminhou a venda do jovem atleta ao Chelsea e vai confirmar a concretização do negócio ao longo da próxima semana, a partir da abertura da janela de transferências. O jogador tem viagem marcada para Londres neste domingo.

continua após publicidade

No clube inglês, o atleta de apenas 18 anos vai ser submetido a exames físicos e médicos na segunda-feira. Se aprovado, já deve assinar contrato. O Chelsea pretende desembolsar 15 milhões de euros, cerca de R$ 78,8 milhões, pela promessa santista. O vínculo será de seis temporadas, com opção de renovação por mais uma.

O time da Vila Belmiro é dono de 70% do atleta. Deve embolsar, portanto, em torno de R$ 55 milhões, o que ajudará nas contas do clube, em situação frágil nos últimos anos. E, por ser o time formador de Ângelo, receberá uma porcentagem a cada futura negociação do jovem atleta.

continua após publicidade

O acerto, alvo de rumores nas últimas semanas, vinha sendo atravancado pela prioridade que o Barcelona tinha na negociação. O clube espanhol, contudo, abriu mão do jogador e o Santos pôde desenrolar as conversas com o time londrino.

O atacante já se despediu do clube, do elenco e da comissão técnica na sexta-feira. E não chegou a se concentrar com os demais jogadores para a partida deste domingo, contra o Cuiabá, em Mato Grosso.

Ângelo fez sua estreia no time profissional do Santos em outubro de 2020, com apenas 15 anos, 10 meses e quatro dias. Tornou-se, assim, o segundo jogador mais jovem da história a estrear pelo Santos, atrás apenas de Coutinho - superou Pelé por 11 dias.

O talentoso atacante passou a frequentar o time titular do Santos ao longo de 2021 e 2022. Neste ano, perdeu espaço e esteve mais no banco de reservas do que entre os 11 titulares. Ele chegou a receber críticas da torcida, pelas atuações irregulares. E foi procurado pelo Flamengo, que teve sua proposta rejeitada.