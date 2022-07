Santos empata sem gols com o Fortaleza na estreia do técnico Lisca

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na estreia do técnico Lisca, o Santos segurou um empate sem gols diante do Fortaleza na noite deste domingo, na Arena Castelão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos destaques do duelo foi o goleiro João Paulo, com excelentes defesas para manter a igualdade no placar.

continua após publicidade .

Com o resultado, o Santos terminou o dia na nona posição, com 26 pontos, quatro atrás da zona de classificação para a Copa Libertadores. O Fortaleza, por outro lado, voltou para a lanterna, com 15. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Cuiabá, com 20.

O jogo foi ofuscado pela estreia do técnico Lista. Apelidado de "doido", o treinador não fez loucuras e manteve uma escalação que vinha sendo utilizada pelo auxiliar Marcelo Fernandes. Em campo, a partida foi equilibrada, com ambos os times buscando o ataque, mas os holofotes estavam no novo comandante santista.

continua após publicidade .

Lista gesticulou muito, reclamou, olhou para os torcedores em tom de desabafo, mas não conseguiu fazer com que sua equipe chegasse ao gol. O treinador tentou rodar a equipe, mas o 0 a 0 foi insistente no Castelão.

O que deu para notar é que Marcos Leonardo terá cadeira cativa com o treinador. O atacante teve muita liberdade, mas o Santos chegou com perigo no primeiro tempo através de sua linha defensiva. Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan criaram boas oportunidades.

O Fortaleza também tentou na base da velocidade de sua linha ofensiva, mas João Paulo garantiu o 0 a 0. O goleiro se esticou para fazer um milagre no arremate de Sílvio Romero. Com isso, o primeiro tempo ficou sem gols no Castelão.

continua após publicidade .

Na etapa complementar, Marcos Leonardo enfim conseguiu criar e enfrentou um duelo individual com o goleiro Marcelo Boeck, que levou a melhor. Quando conseguiu passar pelo goleiro, tentou por cobertura, mas Titi salvou o Fortaleza.

O Santos cansou com o passar do tempo e viu o Fortaleza pressionar. Coube, então, a João Paulo a missão de garantir um ponto importante para o time paulista. O goleiro fez grandes defesas, em tentativas de Depietri e Thiago Galhardo, para segurar o empate.

O Santos volta a campo na segunda-feira, dia 1º de agosto, diante do Fluminense, na Vila Belmiro. No dia anterior, às 18h, o Fortaleza visita o Cuiabá na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

continua após publicidade .

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 0 X 0 SANTOS

continua após publicidade .

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Brítez, Marcelo Benevenuto e Titi; Lucas Crispim (Robson), Ronald, Matheus Jussa (Lucas Sasha) e Juninho Capixaba; Moisés (Depietri), Romarinho (Fabrício) e Silvio Romero (Thiago Galhardo). Técnico: Juan Vojvoda.

SANTOS - João Paulo; Madson, Eduardo Bauermann, Alex e Felipe Jonatan; Camacho, Rodrigo Fernández (Vinícius Baliero) e Bruno Oliveira (Lucas Barbosa); Lucas Braga, Marcos Leonardo (Bryan Angulo) e Léo Baptistão (Ângelo). Técnico: Lisca.

CARTÕES AMARELOS - Juninho Capixaba, Lucas Crispim, Marcelo Benevenuto e Thiago Galhardo (Fortaleza); Ângelo, Eduardo Bauermann, Marcos Leonardo e Rodrigo Fernández (Santos).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA - R$ 253.878,00.

PÚBLICO - 19.902 pagantes.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).