Santos disputará torneio no Catar com jogadores do profissionais e da base

O Santos participará da Copa da Igualdade, um torneio amistoso no Catar, em fevereiro de 2024. Os paulistas enfrentarão o Al-Duhail, do Catar, o Shanghai Shenhua, da China, e o Zenit, da Rússia. Além do time sub-20, alguns atletas do elenco profissional viajarão para a disputa internacional.

Vale lembrar que a equipe principal do clube alvinegro terá apenas duas competições oficiais no próximo ano: o Paulistão e a Série B do Brasileirão. Com isso, as partidas amistosas podem ser oportunidades para atletas que pouco atuaram na última temporada ou que não estejam nos planos do técnico Fábio Carille.

Os confrontos serão realizados nos estádios Abdullah bin Khalifa e Jassim Bin Hamad, em Doha, a capital do país. A equipe da Vila Belmiro entrará em campo nos dias 4, 9 e 13 de fevereiro. Os horários e o formato da competição ainda serão definidos.

Confira as datas dos jogos da competição:

Shanghai Shenhua x Al-Duhail - Estádio Abdullah Bun Khalifa - 1 de fevereiro de 2024

Santos x Shanghai Shenhua - Estádio Abdullah Bun Khalifa - 4 de fevereiro

Zenit x Al-Duhail - Estádio Jassim Bin Hamad - 5 de fevereiro

Zenit x Shanghai Shenhua - Estádio Jassim Bin Hamad - 8 de fevereiro

Santos x Al-Duhail - Estádio Abdullah Bun Khalifa - 9 de fevereiro

Zenit x Santos - Estádio Jassim Bin Hamad - 13 de fevereiro