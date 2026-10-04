Santos deve perder Arthur e não terá Cebolinha contra o Flamengo; Neymar pode voltar

O Santos começou a preparação para enfrentar o Flamengo com duas baixas importantes e a possibilidade de recuperar Neymar. Arthur será submetido a exames após sentir a coxa direita, enquanto Everton Cebolinha não poderá atuar por uma cláusula incluída no acordo de sua transferência.

O duelo será disputado nesta quinta-feira (8), às 19h30, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos chega embalado por cinco vitórias consecutivas e tenta se aproximar da zona de classificação para a Libertadores. O Flamengo lidera a competição com 60 pontos.

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Arthur sentiu o músculo posterior da coxa direita durante a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, na última sexta-feira, no MorumBis. O volante pediu para ser substituído no segundo tempo e será submetido a exames nesta segunda-feira para determinar a gravidade do problema.

O jogador afirmou depois do clássico que não acreditava ter sofrido uma lesão grave. O intervalo curto entre as partidas, no entanto, deixa sua participação entre os titulares pouco provável. O Santos terá apenas três atividades em campo antes de enfrentar o Flamengo.

CEBOLINHA IMPEDIDO POR CONTRATO

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A ausência de Everton Cebolinha já é considerada certa. Embora tenha rescindido o vínculo com o Flamengo antes de acertar com o Santos, o acordo que permitiu sua chegada à Vila Belmiro prevê que o atacante não enfrente o antigo clube.

A liberação dependeria do pagamento de uma multa elevada, possibilidade descartada pelo Santos. Titular desde que chegou ao clube, Cebolinha participou da vitória sobre o São Paulo e vinha ocupando uma das vagas pelos lados do ataque.

O desfalque obrigará Cuca a modificar a formação ofensiva justamente contra o ex-time do jogador. Benjamín Rollheiser surge como uma das alternativas. O argentino não entrou em campo no clássico após apresentar diarreia e vômitos pouco antes da partida, mas melhorou durante o fim de semana e deve voltar a ficar à disposição.

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NEYMAR PODE REAPARECER

A principal novidade pode ser Neymar. O camisa 10 realiza trabalhos de transição física no gramado do CT Rei Pelé e tem possibilidade de ser relacionado para o confronto.

Na véspera da partida, Neymar completará cinco semanas afastado desde que sofreu uma lesão muscular na coxa direita. A tendência é que, caso seja liberado, comece no banco e receba minutos de maneira gradual.

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Gabigol, por sua vez, não preocupa. Autor dos dois gols na virada sobre o São Paulo, o centroavante deixou o clássico extenuado, mas não apresentou lesão. Artilheiro do Santos na temporada, com 23 gols e dez assistências, ele deverá ser mantido entre os titulares.

Cuca também contará novamente com o zagueiro Luan Peres, que cumpriu suspensão. Entre as possíveis entradas e saídas, o treinador terá poucos dias para reorganizar a equipe que tenta sustentar a melhor sequência do Santos no Brasileiro desde 2019.