Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Santos deve perder Arthur e não terá Cebolinha contra o Flamengo; Neymar pode voltar

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Santos começou a preparação para enfrentar o Flamengo com duas baixas importantes e a possibilidade de recuperar Neymar. Arthur será submetido a exames após sentir a coxa direita, enquanto Everton Cebolinha não poderá atuar por uma cláusula incluída no acordo de sua transferência.

O duelo será disputado nesta quinta-feira (8), às 19h30, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos chega embalado por cinco vitórias consecutivas e tenta se aproximar da zona de classificação para a Libertadores. O Flamengo lidera a competição com 60 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Arthur sentiu o músculo posterior da coxa direita durante a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, na última sexta-feira, no MorumBis. O volante pediu para ser substituído no segundo tempo e será submetido a exames nesta segunda-feira para determinar a gravidade do problema.

O jogador afirmou depois do clássico que não acreditava ter sofrido uma lesão grave. O intervalo curto entre as partidas, no entanto, deixa sua participação entre os titulares pouco provável. O Santos terá apenas três atividades em campo antes de enfrentar o Flamengo.

CEBOLINHA IMPEDIDO POR CONTRATO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ausência de Everton Cebolinha já é considerada certa. Embora tenha rescindido o vínculo com o Flamengo antes de acertar com o Santos, o acordo que permitiu sua chegada à Vila Belmiro prevê que o atacante não enfrente o antigo clube.

A liberação dependeria do pagamento de uma multa elevada, possibilidade descartada pelo Santos. Titular desde que chegou ao clube, Cebolinha participou da vitória sobre o São Paulo e vinha ocupando uma das vagas pelos lados do ataque.

O desfalque obrigará Cuca a modificar a formação ofensiva justamente contra o ex-time do jogador. Benjamín Rollheiser surge como uma das alternativas. O argentino não entrou em campo no clássico após apresentar diarreia e vômitos pouco antes da partida, mas melhorou durante o fim de semana e deve voltar a ficar à disposição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

NEYMAR PODE REAPARECER

A principal novidade pode ser Neymar. O camisa 10 realiza trabalhos de transição física no gramado do CT Rei Pelé e tem possibilidade de ser relacionado para o confronto.

Na véspera da partida, Neymar completará cinco semanas afastado desde que sofreu uma lesão muscular na coxa direita. A tendência é que, caso seja liberado, comece no banco e receba minutos de maneira gradual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gabigol, por sua vez, não preocupa. Autor dos dois gols na virada sobre o São Paulo, o centroavante deixou o clássico extenuado, mas não apresentou lesão. Artilheiro do Santos na temporada, com 23 gols e dez assistências, ele deverá ser mantido entre os titulares.

Cuca também contará novamente com o zagueiro Luan Peres, que cumpriu suspensão. Entre as possíveis entradas e saídas, o treinador terá poucos dias para reorganizar a equipe que tenta sustentar a melhor sequência do Santos no Brasileiro desde 2019.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Arthur Futebol santos fc
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV