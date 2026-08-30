Santos derrota o Corinthians fora de casa e mostra poder de recuperação

Neymar prevaleceu em campo diante de um recorde de público na temporada na arena corintiana

O clássico entre Corinthians e Santos ganhou um capítulo a parte pela presença de Memphis Depay e Neymar em campo. Neste domingo, na Neo Química Arena, o craque do Santos se deu melhor e foi determinante no lance que garantiu a vitória do time da Baixada por 1 a 0 pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Em uma semana marcada por quadro gripal e polêmica sobre ausência no clássico com o Palmeiras pela Copa do Brasil, Neymar prevaleceu em campo diante de um recorde de público na temporada na arena corintiana. O camisa 10 santista esteve em campo ao longo dos 90 minutos e cobrou a falta que deu origem ao gol de Oliva. Já Memphis desperdiçou as chances que teve.

O resultado leva o Santos a uma invencibilidade de três jogos e ao 29º ponto no Brasileirão. A distância para a zona de rebaixamento ainda é curta e preocupa. O Corinthians fica estagnado com 32 pontos.

O Santos se mostrou combativo na marcação, buscando recuperar a posse de bola e armar lances ofensivos em velocidade. Foi assim que o placar quase foi aberto. Gabigol chegou a marcar em um contra-ataque, mas o gol foi anulado por impedimento. O Corinthians arriscou finalizações de longa distância para testar Brazão, enquanto mostrava um futebol mais propositivo. Pelas características que o jogo apresentava, se via mais de Memphis do que de Neymar em campo.

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Até que o Santos transformou um percalço em um desfecho positivo. Aos 23, Gustavinho sentiu uma lesão na coxa e teve de ser substituído por Oliva. Dez minutos mais tarde, o Santos conseguiu armar um ataque e Bontempo foi derrubado. O árbitro assinalou a falta frontal ao gol. Neymar, então, partiu para a cobrança, acertou a trave e, no rebote, Oliva empurrou para a rede, inaugurando o marcador em favor da equipe da Baixada.

Depois do gol, o Santos se sentiu mais à vontade em campo. O Corinthians diminuiu o ritmo e deixou de atacar na mesma frequência.

O primeiro tempo foi tenso. Wilton Pereira Sampaio distribuiu seis amarelos. Os três últimos vieram após Neymar sofrer uma falta dura de Rodrigo Garro. Veríssimo e Raniele armaram uma confusão com empurrões, e a arbitragem interviu aplicando cartões.

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Preocupado com o resultado, o Corinthians voltou para o segundo tempo e se postou no campo ofensivo, ensaiando uma blitz. Memphis chegou a ter duas boas chances. Na primeira, foi bloqueado. Na vez seguinte, isolou. O holandês propôs se movimentar por outros setores, se deslocou ora pelas beiradas ora recuando para ajudar a construir os lances, especialmente após a entrada de Pedro Raul na vaga de Alan.

O nível de agressividade das duas equipes também diminuiu, mas houve polêmica na parte final. Primeiramente, uma reclamação do Santos para um eventual segundo cartão amarelo para Raniele em falta cometida em Escobar. O árbitro optou por nada marcar. Mais tarde, os torcedores corintianos protestaram após Kaio César cruzar, a bola tocar na barriga de Luan Peres e depois no braço do atleta. Novamente, nada foi assinalado.

Na reta final, a pressa corintiana contrastou com a calma santista. Os jogadores do Santos tentaram acelerar os ponteiros do relógio desacelerando o ritmo do duelo, segurando a posse de bola quando possível. O Corinthians abusou das tentativas de cruzamento até o apito final, com frequentemente cinco ou seis jogadores na grande área.

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FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 x 1 SANTOS

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele (Matheus Pereira), Alan (Pedro Raul) e Rodrigo Garro; Kaio César, Memphis Depay e Dieguinho (Gui Negão). Técnico: Fernando Diniz.

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavinho (Oliva) e Gabriel Bontempo (Rony); Barreal (Davizinho), Gabigol (Rollheiser) e Neymar. Técnico: Cuca.

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GOL - Oliva, aos 33 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Paulista, Rodrigo Garro, Raniele, Lucas Veríssimo, Willian Arão e Barreal.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

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PÚBLICO - 47.496 presentes.

RENDA - R$ 3.284.703,18.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo.