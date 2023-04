Santos derrota o América-MG na Vila Belmiro e vence a primeira no Brasileiro

(via Agência Estado)

Em um jogo movimentado e cheio de alternativas, o Santos fez valer a força da Vila Belmiro neste sábado, e bateu o América-MG por 3 a 2 debaixo de chuva. O resultado marca a recuperação da equipe de Odair Hellmann no torneio. O time chega aos quatro pontos e salta para a parte intermediária da classificação.

Já a equipe mineira, apesar da boa exibição, vem apresentando um início de torneio preocupante. Perdeu o seu terceiro confronto, segue sem pontuar e ocupa a lanterna da competição.

O destaque do duelo foi o atacante Mendoza e o goleiro João Paulo. O atacante fez o primeiro gol santista, deu assistência para Eduardo Bauermann virar a partida no final do primeiro tempo e sofreu o pênalti que originou a vitória já na etapa final. No final, o arqueiro santista garantiu o resultado ao defender uma cobrança de falta de Mikael.

A vitória dá moral para o Santos, que nesta terça-feira joga pela Copa Sul-Americana. Com uma vitória e um empate no Grupo E, o time de Odair Helmann viaja até a Argentina, onde enfrenta o Newells Old Boys. Já pelo Brasileiro, as duas equipes voltam a jogar no final de semana. Os santistas encaram o Cruzeiro em Belo Horizonte no sábado. No dia seguinte, o América-MG recebe o Cuiabá no estádio Independência.

O Santos iniciou a partida pressionando o América-MG em seu campo de defesa. No entanto, quem acabou sendo mais efetivo foram os visitantes, que abriram o placar aos sete minutos. Em jogada pela esquerda, Aloísio cruzou à meia altura e Alê se antecipou à marcação para fazer 1 a 0.

O jogo ficou franco, o América-MG apostou nos contra-ataques, mas o Santos não abriu mão de seu estilo ofensivo. A recompensa pela ousadia de Odair Hellmann veio aos 19 minutos. Soteldo fez grande jogada pela esquerda e cruzou na medida para Mendoza empatar aos 19 minutos.

A partida seguiu em alta rotação com os dois times buscando as jogadas de velocidade. Mas foi em uma jogada de bola parada que a rede voltou a balançar. Soteldo cobrou falta da intermediária e Mendoza desviou de cabeça. Eduardo Bauermann fez o giro em cima da marcação e tocou por cobertura na saída do goleiro: 2 a 1 e muita festa da torcida aos 39 minutos do primeiro tempo.

O segundo tempo iniciou no mesmo ritmo da etapa inicial e, com três minutos, o jogo ficou empatado novamente. O América foi trocando passes até as proximidades da área santista pelo lado esquerdo. Everaldo achou espaço para a finalização e acertou o ângulo de João Paulo, num golaço.

A chuva e o campo pesado deram uma outra dinâmica. Com o campo pesado, os dois times passaram a arriscar as finalizações de meia distância apostando em uma rebatida do goleiro ou um desvio na trajetória. Mais intenso, o Santos seguiu forçando o ataque nas jogadas na área. E num lance polêmico, que precisou do auxílio do VAR, o time da Vila chegou ao terceiro gol.

Mendoza fez a proteção e acabou sendo atingido por trás pela marcação. Anderson Daronco foi confirmar o lance no vídeo e marcou o pênalti. Marcos Leonardo cobrou rasteiro, no meio do gol e recolocou o Santos na frente: 3 a 2.

Novamente com a vantagem no placar, o Odair Hellmann mexeu no time para renovar o fôlego da equipe e também reforçar a marcação. Com Daniel Ruiz e ngelo na equipe, o Santos conseguiu frear o ímpeto do América-MG e ainda teve os contra-ataques para tentar definir a partida.

Mancini também lançou mão de suas opções. Apostou em Mikael e Felipe Azevedo nas vagas de Aloisio e Matheusinho. Nos acréscimos, após expulsão de Eduardo Bauermann João Paulo fez linda defesa em cobrança de falta. O América ainda acertou o travessão santista, mas sem capricho nas finalizações, acabou amargando a terceira derrota no Campeonato Brasileiro

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 3 x 2 AMÉRICA-MG

SANTOS - João Paulo; Nathan (Gabriel Inocêncio), Messias, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi (Ed Carlos) e Lucas Lima (Alison); Mendoza ( ngelo), Marcos Leonardo e Soteldo (Daniel Ruiz). Técnico: Odair Hellmann.

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Arthur, Iago Maidana, Éder e Marlon (Nino Paraíba); Alê, Juninho (Danilo Avelar) e Benítez (Emanuel Martínez); Matheusinho (Felipe Azevedo), Everaldo e Aloísio (Mikael). Técnico: Vágner Mancini.

GOLS - Alê, aos 7, Mendoza aos 19 e Eduardo Bauermann aos 39 minutos do primeiro tempo. Everaldo aos 3 e Marcos Leonardo aos 22 minutos minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nathan, Rodrigo Fernández e Dodi (Santos); Alê e Éder (América-MG).

CARTÃO VERMELHO - Eduardo Bauermann (Santos).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 594.320,00

PÚBLICO - 11.844 pagantes

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).