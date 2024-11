Santos derrota Ituano, quebra tabu e fica próximo de voltar à elite do Brasileirão

No jogo entre o segundo melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro (51 gols) contra a pior defesa (54), o Santos derrotou o Ituano por 2 a 0, nesta segunda-feira, e se aproximou ainda mais do retorno à elite do futebol nacional. A partida foi realizada no estádio Novelli Júnior, pela 34ª rodada. Os gols foram marcados por Serginho e Guilherme.

O time alvinegro ainda quebrou um tabu de dez anos sem vencer o rival como visitante. O último triunfo em Itu ocorreu em 2014, no mesmo ano que o Santos perdeu o título do Paulistão para o clube do interior.

Com a vitória, a 18ª na competição, o Santos chegou aos 62 pontos e abriu oito do Ceará, quinto colocado, podendo assim confirmar o acesso já na próxima rodada. O Ituano, por outro lado, perdeu nova oportunidade de deixar a zona de rebaixamento. Atualmente é o 18º colocado, com 34. O CRB, primeiro fora do descenso, soma 36.

Desfalque por suspensão, o goleiro Gabriel Brazão esteve no Novelli Júnior e deu apoio ao time, mas, principalmente, ao jovem Diógenes, que ganhou a sua primeira chance como titular do elenco principal. O camisa 12 fez uma estreia madura, e pouco apareceu no primeiro tempo, marcado por apenas uma finalização do gol do Ituano. José Aldo parou na promessa santista de 23 anos.

Na lateral, Hayner foi bancado por Carille, que optou por deixar JP Chermont entre os reservas. O jogador, eleito o melhor da posição no último Paulistão, ficou mais estático, muito pela forma de jogar da equipe. O Santos se concentrou todo do lado esquerdo, com Escobar, Giuliano, Serginho e Guilherme. E foi exatamente assim que chegou ao gol.

Aos 17 minutos, Wendel Silva dominou na esquerda e tocou para Guilherme, que acionou Serginho em velocidade. O atacante dominou, saiu de frente para o gol e deu de bico para fazer 1 a 0. Atrás do placar pela 29ª vez no ano, o Ituano sofreu com os mesmos erros do passado, a falta de capacidade de reagir a placares adversos.

Mesmo com um time ofensivo, com apenas um volante de contenção, o Ituano se viu envolvido ao meio campo do Santos, que passou a colocar o rival na roda. Escobar, aos 34, quase fez o segundo, mas o goleiro Jefferson Paulino evitou que o time do interior fosse ao intervalo com um resultado ainda mais desfavorável.

No segundo tempo, o Ituano voltou com duas mudanças, sendo uma delas Leozinho, eleito o melhor jogador jovem de futsal em 2019 e 2020, antes de se aventurar no futebol de grama. O time passou a centralizar as ações para o atacante, que tentava desafogar a equipe. No entanto, foi o Santos que chegou ao gol. Aos seis, Wendel Silva achou Guilherme, livre, dentro da área. O atacante chutou rasteiro para ampliar.

O gol selou a vitória do Santos, que passou a administrar o resultado com extrema tranquilidade, na base do toque de bola. O Ituano se desesperou e não conseguiu mais criar, deixando evidente o nervosismo que acabou tomando conta da equipe.

No fim, o Santos ainda tentou fazer o terceiro. Otero cruzou na cabeça de Gil, que mandou no travessão. Sem pressa, o time alvinegro cozinhou o rival e se poupou visando os próximos compromissos na Série B.

O Santos volta a campo no sábado, às 16h30, para enfrentar o Vila Nova, na Vila Belmiro, em Santos (SP). Dois dias depois, na segunda-feira, o Ituano recebe o CRB, às 21h45, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 X 2 SANTOS

ITUANO - Jefferson Paulino; Marcinho, Guilherme Mariano, Claudinho e Guilherme Lazaroni; Xavier (Miquéias), José Aldo e Yann Rolim (Neto Berola); Bruno Xavier (Leozinho), Thonny Anderson (Salatiel) e Vinícius Paiva (João Carlos). Técnico: Chico Elias.

SANTOS - Diógenes; Hayner (JP Chermont), João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt (Sandry), Diego Pituca e Giuliano (Willian Bigode); Serginho (Otero), Wendel Silva (Julio Furch) e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

GOLS - Serginho, aos 17 minutos do primeiro tempo. Guilherme, aos seis minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Claudinho, José Aldo e Thonny Anderson (Ituano); Serginho (Santos)

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP)

RENDA - R$ 479.420,00

PÚBLICO - 11.716 pagantes

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)