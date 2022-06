Santos demite funcionário acusado de tentar manipular resultado no time feminino

(via Agência Estado)

O presidente do Santos, Andres Rueda, revelou nesta segunda-feira que demitiu um funcionário do clube acusado de tentativa de manipulação de resultado da partida entre o time feminino e o Red Bull Bragantino. O profissional havia entrado em contato com um intermediário do clube de Bragança Paulista para acionar uma jogadora da equipe e combinar um resultado elástico ainda no primeiro tempo. A partida terminou empatada em 1 a 1, no domingo, na Vila Belmiro, válida pelo Brasileiro feminino.

A atleta do Bragantino que foi procurada recusou a investida e avisou o clube da tentativa de manipulação, cedendo cópias das conversas. O profissional do clube de Bragança foi demitido, assim como o funcionário do Santos, que não teve seu nome ou cargo revelado. O Bragantino é o lanterna da competição e já está rebaixado.

"Talvez seja a cabeça do iceberg do que acontece no nosso futebol. Oficiamos a CBF e colocamos provas e prints, com uma passagem inclusive do início do jogo", disse Rueda, que mostrou preocupação com o caso.

O presidente do Santos levantou suspeita sobre outro episódio. O funcionário demitido pelo clube entregou um envelope à quarta árbitra antes da partida na presença da juíza. A quarta árbitra guardou o documento no bolso. "Eu não quero ser leviano. Aparece o envelope. Tem de ser investigado, porque é uma atitude completamente estranha: antes de o jogo começar, ir lá e entregar um envelope", comentou Rueda, que disse não saber se os fatos estão relacionados

A reportagem do Estadão procurou a CBF acerca das suspeitas envolvendo o envelope entregue à profissional da arbitragem e aguarda resposta da entidade.