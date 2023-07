Santos decide pelo afastamento de Daniel Ruiz, Ivonei e Ed Carlos por opção de Turra

Após colocar o Santos em "estado de urgência", o técnico Paulo Turra continua reformulando o elenco em uma tentativa de fechar o grupo para tirar o clube da situação em que se encontra, lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra confirmou que os meias Daniel Ruiz, Ivonei e Ed Carlos não fazem parte dos planos do treinador e foram liberados para procurar outro time.

continua após publicidade

Turra tenta evitar deixar o elenco inchado ao mesmo tempo que aguarda a diretoria anunciar os tão sonhados reforços para a sequência da temporada - a janela de transferências abriu na segunda-feira. Antes o treinador já havia afastado do elenco os laterais Lucas Pires e Nathan, além do atacante Soteldo.

O trio foi afastado por indisciplina. Os laterais foram flagrados em uma balada em São Paulo algumas horas antes de um treino na Vila Belmiro. Já Soteldo teve um desentendimento com o próprio treinador e usou as redes sociais para afirmar que vai revelar todos os detalhes de seu afastamento em breve.

continua após publicidade

Já Daniel Ruiz, Ivonei e Ed Carlos foram cortados do elenco por opção técnica. O treinador também não conta com o lateral Felipe Jonatan e com o volante Alison. Lesionados, ambos devem voltar apenas na próxima temporada.

Após a derrota para o Cuiabá, na Arena Pantanal, por 3 a 0, Turra chegou a afirmar que o Santos anunciaria seus novos reforços até esta terça-feira, mas ninguém chegou até o momento. Com isso, o treinador continua trabalhando com o grupo que tem à disposição.

Eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o Santos volta a campo apenas neste domingo, às 11h, diante do Goiás, na Vila Belmiro. O time alvinegro é o 14º colocado do Brasileirão, com 15 pontos, contra 11 do esmeraldino, em 17º.