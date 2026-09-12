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Santos consolida boa fase com bela vitória sobre o Cruzeiro na Vila Belmiro

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A fase do Santos é muito boa. Com contratações dando certo e um bom futebol de Rolheiser, Bontempo e de Cebolinha, o time somou a quarta vitória em cinco jogos no Campeonato Brasileiro, neste sábado à noite, ao derrotar o Cruzeiro, por 2 a 0, em duelo válido pela 27ª rodada. Com o resultado, o time paulista chega aos 35 pontos, na décima colocação, enquanto os mineiros permanecem em sexto, com 42.

O técnico Cuca escalou o Santos com três zagueiros: Igor Vinícius, Willian Arão e Luan Peres. Rodinei surgiu no ataque, ao lado do estreante Cebolinha e de Rony. Gabriel Barbosa, por questões contratuais com o próprio Cruzeiro, ficou no camarote, ao lado de Neymar, que segue em tratamento de lesão, e de Philippe Coutinho, o novo contratado santista. O Cruzeiro entrou com o que o técnico Artur Jorge tinha de melhor.

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Com muita chuva, o Cruzeiro começou o jogo como se estivesse no Mineirão. Com três minutos, Gerson e Arroyo fizeram boa jogada pela esquerda e Kaio Jorge cabeceou com perigo para fora. Mas o domínio mineiro parou aí.

Do lado do Santos, o estreante Cebolinha mostrou disposição, ao ser o responsável por duas finalizações santistas nos primeiros 15 minutos. Foram seis no primeiro tempo.

Aos 19, Gustavo Henrique testou o goleiro Otávio, convocado por Carlo Ancelotti para a próxima Data Fifa. O Santos somava a quinta finalização, enquanto o Cruzeiro só tinha um chute a gol.

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Sem posições fixas no setor ofensivo, o Santos conseguiu complicou a marcação do Cruzeiro. Bontempo se destacou na armação das jogadas e foi o responsável direto pelo primeiro gol marcado por Rollheiser, aos 28 minutos.

O gol desestabilizou o Cruzeiro e o Santos aproveitou para ampliar em um jogada bem feita por Rony e Rodinei pela direita. Fabrício Bruno tentou evitar o gol de Bontempo e acabou mandando para as próprias redes, aos 33 minutos.

A partir daí, Otávio surgiu como a grande figura da partida, evitando que o Cruzeiro fosse para o intervalo com uma goleada irreversível. O time mineiro só foi criar uma chance em jogada individual de Rojas, que Luan Peres salvou em cima da linha.

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O segundo tempo começou com o mesmo domínio do Santos. Em cinco minutos, foram três finalizações santistas. O Cruzeiro tentou responder, mas Gabriel Brazão fez uma defesa sensacional.

Com objetividade e passes rápidos, o Santos não deixou o Cruzeiro respirar, com mais três chutes a gol em menos de cinco minutos.

O jogo ficou aberto, com o Cruzeiro, mesmo sem inspiração, buscando diminuir a desvantagem. E a equipe celeste só teve sucesso aos 45 minutos, com Matheus Pereira. Aos 48, Zé Lucas quase empatou.

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FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 1 CRUZEIRO

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão e Luan Peres; Gustavo Henrique (Oliva), Gabriel Bontempo (Thaciano), João Schmidt, e Rolheiser (Lima); Rodinei, Everton Cebolinha (Arthur Melo) e Rony (Miguelito). Técnico: Cuca.

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CRUZEIRO - Otávio; Fagner (João Costa), Fabrício Bruno, João Marcelo e Gabriel Rojas; Romero (Wesley), Gerson (Zé Lucas), Matheus Henrique (Lucas Silva) e Matheus Pereira; Arroyo (Lucho Rodriguez) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

GOLS - Rollheiser aos 28, Fabrício Bruno aos 33 minutos do primeiro tempo. Matheus Pereira aos 45 minutos doi segundo.

CARTÕES AMARELOS - Kaio Jorge, Cebolinha, Brazão e Fabrício Bruno.

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ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 532.475,00.

PÚBLICO - 13.877 torcedores.

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LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.

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