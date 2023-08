Santos conclui transferência de Deivid Washington para o Chelsea

O Santos oficializou, nesta quinta-feira, a transferência do atacante Deivid Washington, de 18 anos, ao Chelsea, da Inglaterra. O menino da Vila assinou um contrato de sete anos, com a possibilidade de ampliação por mais um, e já foi anunciado como novo reforço do clube londrino. Ainda não é certo se ele será utilizado de imediato no grupo comandado pelo técnico Maurício Pochettino. O atacante Ângelo, por exemplo, também comprado pelo Chelsea junto ao Santos, foi emprestado ao Strasbourg para ganhar experiência no futebol europeu.

Deivid Washington jogou muito pouco como profissional do time do litoral paulista e se despediu após apenas 16 partidas. Começou a receber chances nesta temporada, em abril, e impressionou por sua qualidade técnica e faro de gol ao marcar em dois jogos seguidos, contra Bahia e Vasco, durante o mês de maio. Depois disso, não voltou a balançar as redes.

Antes da oficialização do negócio, o atacante já havia publicado, no Instagram, uma mensagem de despedida ao Santos, clube ao qual chegou com apenas 11 anos. "Conquistei títulos, passei por momentos ruins, mas nunca deixei de acreditar no meu potencial. Estou realizando mais um sonho, que é atuar na Europa. Estou feliz, mas não esqueçam que eu prometi fazer o Santos campeão. Como um bom Presidente, eu voltarei para cumprir isso!", escreveu o jovem atleta na semana passada, lembrando o apelido que recebeu dos torcedores.

O Santos convive com o desafio de equilibrar suas dificuldades financeiras e o desempenho ruim dentro de campo. Por isso, embora tenha negociado Deivid Washington e Ângelo com o time inglês, resistiu em liberar Marcos Leonardo para a Roma. Ao receber a proposta dos italianos, o atacante de 20 anos desejava ser liberado na atual janela de transferências da Europa, mas a diretoria alvinegra insistiu em segurá-lo até o final do ano.