Santos cai na 1ª fase do Paulistão pelo 3º ano seguido; Ituano pega o Corinthians

Apático, o Santos não fez frente ao Ituano e acabou sendo eliminado do Campeonato Paulista de forma vexatória. Neste domingo, no estádio Novelli Júnior, pela última rodada da primeira fase, o time da baixada santista perdeu para a equipe do interior paulista, que brigava contra o rebaixamento, por sonoros 3 a 0, caindo na primeira fase pelo terceiro ano seguido.

Com o resultado, o Ituano chegou a 12 pontos e saltou para a vice-liderança do Grupo C, garantindo sua classificação à próxima fase do Paulistão. Enquanto isso, o Santos terminou o estadual com 14 pontos, na terceira colocação do Grupo A. O time de Itu também garantiu a classificação e agora encara o Corinthians na fase de quartas de final, em data ainda a ser definida pela Federação Paulista de Futebol.

A "final" em Itu começou com tudo. O Santos buscava o gol, chegando muito bem com Lucas Lima, porém, novamente sofreu com erros defensivos. Após cobrança de escanteio, Joaquim falhou e a bola sobrou para Claudinho, que só empurrou para o fundo do gol, aos 17 minutos, fazendo 1 a 0 para o Ituano.

A partir do gol, o cenário mudou. Com uma marcação forte, o Ituano travou o meio de campo do Santos, pressionando o adversário. Aos 26, Paulo Victor teve a chance de ampliar para o time da casa, mas demorou a chutar e finalizou para fora. E as investidas do Ituano surtiram efeito.

Aos 48 minutos, João Paulo afastou mal e a bola sobrou para Eduardo Person. O meia serviu Gabriel Barros, que contou com nova falha de Joaquim para fazer 2 a 0.

O Santos não teve resposta. Sob a batuta de Lucas Lima e os gritos de Odair Hellmann, o time da baixada santista tentou reagir, mas esteve perdido em boa parte do tempo e deixou o Ituano comandar um duelo que poderia estar nas mãos do time alvinegro. O time de Itu acabou levando grande vantagem para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Santos seguiu sem objetividade e sem criar um perigo real ao gol de Jefferson Paulino. Melhor em campo, quem novamente sorriu foi o Ituano. Aos 22, Eduardo Person lançou para Quirino, que, entre Maicon e Felipe Jonatan, tocou na saída de João Paulo para fazer 3 a 0 para o time da casa.

Aos 42 minutos, o Ituano voltou a atacar. Yago fez uma linda jogada, deixou Maicon no chão, mas na hora da finalização, chutou para fora. Demorou, mas o Santos enfim respondeu com Lucas Braga, que tabelou com Daniel Ruiz e quase na pequena área, isolou.

Uma reação já era tarde. O Santos esteve totalmente apático e fez uma de suas piores atuações no Campeonato Paulista, o que deixa a torcida muito preocupada em relação ao Brasileirão. O time alvinegro começará o torneio pressionado e com chances reais de ter que lutar contra o rebaixamento.

O resultado também pressiona Odair Hellmann, que já vinha sendo muito criticado pelos torcedores, que pediram pelo retorno do técnico Dorival Júnior, diferentemente do Ituano, que começará a Série B em alta após lutar o Paulistão inteiro contra o rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 2 x 0 SANTOS

ITUANO - Jefferson Paulino; Raí Ramos, Claudinho, Bernardo Schappo e Iury; André Luiz (Rafael Pereira), Eduardo Person (José Aldo) e Marcelo Freitas (Lucas Siqueira); Paulo Victor, Yago, Rafael Silva (Quirino) e Gabriel Barros (Yago). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

SANTOS - João Paulo; João Lucas (Nathan), Maicon, Joaquim (Bauermann) e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández (Ivonei), Dodi e Lucas Lima; Lucas Barbosa (Daniel Ruiz), Mendoza (Lucas Braga) e Rwan. Técnico: Odair Hellmann.

GOLS - Claudinho, aos 18, e Gabriel Barros, aos 48 minutos do primeiro tempo; Quirino, aos 22 do segundo.

ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves de Araujo.

CARTÕES AMARELOS - Marcelo Freitas, André Luiz (Ituano); Dodi (Santos).

PÚBLICO - 8.581 pagantes.

RENDA - R$ 437.290,00.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)