Santos bate Atlético-GO e quebra jejum de cinco jogos sem vencer na Vila Belmiro

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após cinco jogos, o Santos voltou a vencer na Vila Belmiro ao superar o Atlético-GO por 1 a 0, na noite deste domingo, em jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão. Com gol de Lucas Barbosa e Marcelo Fernandes como interino, o time alvinegro diminuiu a pressão após a eliminação na Copa Sul-Americana, motivo da demissão do técnico Fabián Bustos na última quinta-feira

continua após publicidade .

Voltando a marcar três pontos após três jogos, o Santos subiu para a oitava posição, com 22 pontos. Já o Atlético-GO entrou na zona de rebaixamento e aparece na 18ª colocação, com 17 pontos.

Ficou clara a mudança de postura dos santistas após a eliminação precoce na Sul-Americana. Pressionado, o Santos partiu pra cima do Atlético-GO. O time paulista criou boas chances, principalmente com seu trio de ataque formado por Lucas Braga, Baptistão e Marcos Leonardo.E foi de Marcos Leonardo a primeira grande oportunidade da equipe mandante. O atacante aproveitou boa jogada de Rodrigo Fernández, mas acabou cabeceando para fora.

continua após publicidade .

Depois foi a vez de Baptistão tentar, o jogador arriscou da entrada da área para grande defesa de Ronaldo. Em outra oportunidade, Lucas Braga fez ótima jogada e cruzou para o camisa 92, porém a bola foi desviada pela zaga goiana.

Os goianos não se acomodaram com o empate, aproveitando os espaços deixados pelo Santos, e em contra-ataques chegaram com perigo ao gol de João Paulo, como em um chute forte de Baralhas, de fora área, que parou no goleiro santista.

Que depois contou com a ajuda do zagueiro Bauermann, que tirou de cabeça o chute de Jorginho, que tinha como endereço o ângulo. E depois com a intervenção de Zanocelo, entrando na frente de outro chute de Baralhas, que entrava sozinho na área paulista. Apesar de aberto, o primeiro acabou sem gols.

continua após publicidade .

No segundo tempo, o Atlético-GO se soltou mais e começou em cima e quase abriu o placar com Airton e Jorginho, mas ambos jogaram para fora suas oportunidades. Vendo o time se esgotando fisicamente, o técnico Marcelo Fernandes fez algumas alterações. Tirou Léo Baptistão e colocou Lucas Barbosa, artilheiro do Santos na Copa São Paulo.

E coube ao menino da vila tirar o zero do placar na Vila Belmiro. Após cobrança de escanteio, Maicon cabeceia e no bate rebate dentro da área, a bola sobrou para Lucas Barbosa estufar as redes aos 31 minutos. O time goiano se lançou ao ataque, e Jefferson mandou uma bomba da intermediária para grande defesa de João Paulo. Depois assustou com Lucas Lima, fazendo grande jogada na lateral e parando na rede do lado de fora.

O time paulista tentava segurar a bola no ataque e quase ampliou com Bruno Oliveira, parando na defesa de Ronaldo. E no último lance da partida, com Marcos Leonardo, que chutou rasteiro na saída do goleiro e a bola passou rente a trave. Foi a oportunidade para Bráulio da Silva Machado apitar o final da partida, acabando com um jejum de cinco jogos sem vencer na Vila Belmiro.

continua após publicidade .

Agora os times voltam suas atenções para a Copa do Brasil no meio de semana. Na quarta-feira (13), na Vila Belmiro, o Santos precisa reverter o placar de 4 a 0 na ida contra o Corinthians, para avançar às quartas de final. Também na quarta-feira, o Atlético-GO encara o rival Goiás, na Serrinha, quem vencer se classifica para a próxima fase.

FICHA TÉCNICA

continua após publicidade .

SANTOS X ATLÉTICO-GO

SANTOS - João Paulo, Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández (Vinícius Balieiro), Vinícius Zanocelo (Camacho) e Carlos Sánchez (Bruno Oliveira); Lucas Braga, Léo Baptistão (Lucas Barbosa) e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes.

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ramon Menezes e Jefferson (Arthur Henrique); Edson (Lucas Lima), Baralhas (Rickson), Jorginho (Léo Pereira) e Shaylon (Luiz Fernando); Airton e Churín. Técnico: Jorginho.

continua após publicidade .

GOLS - Lucas Barbosa, aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC)

CARTÕES AMARELOS - Vinícius Zanocelo, Carlos Sánchez, Marcelo Fernandes, Rodrigo Fernández,

Camacho e Lucas Barbosa (Santos); Shaylon, Luiz Fernando, Hayner e Ronaldo (Atlético-GO)

RENDA - R$ 284.207,50

PÚBLICO - 8.588

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, Santos (SP)