Santos anuncia que Alison vai passar por cirurgia após entorse no joelho

O Santos voltará da pausa no futebol brasileiro, devido à Data Fifa, com um desfalque certo. O volante Alison vai ser submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo nos próximos dias, informou o clube nesta quinta-feira. O time da Vila Belmiro não revelou a data da operação e nem a estimativa de retorno do atleta aos gramados.

Alison se machucou na última partida do Santos antes da parada no futebol brasileiro. No sábado, dia 10, ele sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o jogo com o Coritiba, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador foi avaliado no início da semana pelo departamento médico, que chegou à conclusão de que o atleta de 30 anos precisaria passar pelo procedimento cirúrgico. Exames de imagem confirmaram uma lesão no ligamento cruzado anterior do seu joelho esquerdo. "O atleta passará por procedimento cirúrgico, que será realizado nos próximos dias", informou o clube.

Sem poder contar com Alison pelas próximas semanas, o técnico Odair Hellmann deve contar com a volta de Rodrigo Fernández para reforçar o meio-campo santista. O uruguaio vinha perdendo espaço no time nos últimos meses.

Não é a primeira vez que Alison sofre lesão no joelho esquerdo. No ano passado, quando defendia o Al-Hazem, da Arábia Saudita, ele encarou problema semelhante e até fez tratamento nas dependências do Santos. Meses depois, após se recuperar, acabou acertando seu retorno ao clube, em fevereiro deste ano.