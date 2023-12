Santos anuncia oficialmente a contratação do lateral-direito Aderlan, do Red Bull Bragantino

O Santos anunciou, nesta quarta-feira, mais um reforço para o time, que em 2024 vai disputar pela primeira vez a Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do lateral-direito Aderlan, vindo do Red Bull Bragantino.

O jogador de 33 anos chega à Vila Belmiro com contrato de um ano. A formalização do vínculo, segundo nota do Santos em seu site oficial, será realizada após os exames médicos a serem realizados no início de janeiro.

Nascido em Campina Grande/PB, Aderlan iniciou a carreira como profissional no Campinense, em 2009. Desde 2019 estava no Red Bull Bragantino.

Aderlan chega para ser titular na equipe do técnico Fábio Carille, pois, nesta terça-feira, o Santos está negociando o empréstimo do ala-direito/ponta Lucas Braga para o Shimizu S-Pulse, do Japão.

Aderlan vai fazer companhia ao meio-campista Giuliano (ex-Corinthians), outro contratado pelo clube alvinegro. Outro veterano que deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias é o lateral-esquerdo Jorge, ex-Palmeiras.