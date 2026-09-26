Santos anuncia morte de simbólica torcedora aos 39 anos após luta contra o câncer de útero

O Santos anunciou na noite deste sábado, dia 26, a morte da simbólica torcedora, Natalia Potiraporã Martins da Conceição, mais conhecida como Naty Potira, aos 39 anos. Ela era influencer, comissária de bordo e foi embaixadora do Paulistão 2026.

Ela lutava há três anos contra um câncer de colo de útero metastático. Com quase meio milhão de seguidores no Instagram, Naty Potira usou de sua popularidade e carisma para conscientização sobre a doença que enfrentou, além de marcar presença em campanhas do Outubro Rosa.

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A influencer era fanática pelo clube da Vila Belmiro. Inclusive, chegou a contar com o apoio de Neymar durante seu tratamento. O anúncio da morte foi feito pelas redes sociais do time praiano, em colaboração com o perfil oficial da comissária de bordo.

"Muito obrigado, Naty. Muito obrigado por tudo o que você fez pelo clube e por todos que te amaram. Muita força aos familiares e amigos desta pessoa única, que jamais será esquecida", escreveu o Santos em determinado trecho.

A Federação Paulista de Futebol (FPF), responsável pela organização do Paulistão, também foi às redes sociais lamentar o ocorrido.

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CONFIRA A NOTA OFICIAL DO SANTOS:

É com muito pesar que o Santos FC comunica o falecimento da nossa eterna torcedora, Naty Potira.

Natália foi uma comissária de bordo que sempre exaltou o seu amor pelo Peixão. Seu carisma incomparável e sua incrível simpatia a tornaram muito popular entre a nação santista, levando alegria por todos os lugares por onde passou, principalmente pela Vila Belmiro. Uma pessoa tão querida, que participou de inúmeras ações promovidas pelo clube, abrilhantando-as de uma forma que jamais esqueceremos, como, por exemplo, na conscientização do Outubro Rosa, causa que sempre defendeu e propagou.

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Essa é a imagem que sempre teremos de Natália Potira: uma torcedora apaixonada, que fez do Santos a sua vida e espalhou amor e felicidade para todos que tiveram a sorte de conhecê-la.

Muito obrigado, Naty. Muito obrigado por tudo o que você fez pelo clube e por todos que te amaram. Muita força aos familiares e amigos desta pessoa única, que jamais será esquecida.

Descanse em paz, nossa eterna Potira.