Santos anuncia meia Otero, 6º reforço para a temporada 2024

À espera de um difícil ano de 2024, o Santos resolveu apostar de vez na experiência. Nesta sexta-feira, o clube da Vila Belmiro anunciou mais um reforço, o sexto para a próxima temporada. E, mais uma vez, buscou um jogador com ampla bagagem. O meia venezuelano Otero vai assinar contrato de um ano.

continua após publicidade

O vínculo será assinado nos primeiros dias de 2024, após aprovação nos exames médicos. O presidente Marcelo Teixeira vem assinando pré-contratos com os reforços santistas nos últimos dias, à espera dos testes físicos. Foi assim também com o zagueiro Gil, os laterais Aderlan e Jorge, o meia Giuliano e o atacante Willian Bigode.

Em comum, todos têm larga experiência, com passagens por diversos clubes, alguns do exterior. O mesmo vale para Otero, que, aos 31 anos, já vestiu camisas do futebol mexicano, saudita e equatoriano, além do venezuelano, onde atuou em seu país. No Brasil, já defendeu Atlético-MG, Corinthians e Fortaleza.

continua após publicidade

Seu time anterior foi o Aucas, do Equador. Ele defendeu o time na temporada 2023 em 31 partidas, com quatro gols e quatro assistências. O torcedor brasileiro conhece mais Otero pelas boas atuações no Atlético-MG, onde acumulou 135 partidas, 26 gols e 14 assistências. Foi campeão mineiro em 2017.

Nos últimos dias, o Santos também chegou a acordos com jogadores que já estavam no elenco, caso do goleiro João Paulo, do volante Rincón e do atacante Julio Furch. Os três aceitaram reduções no salário devido à situação do clube em 2024, quando o Santos terá orçamento menor por não disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.

Outros que foram confirmados no elenco atual são os zagueiros Joaquim e Jair. O clube paulista, que disputará apenas o Campeonato Paulista e a Série B em 2024, deve anunciar mais reforços nos próximos dias. Há negociação com o atacante Guilherme, do Grêmio.