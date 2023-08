Santos anuncia Júnior Caiçara e lateral assina até o fim do Brasileirão

Júnior Caiçara está de volta ao Santos. O lateral-direito, que teve uma rápida passagem pela Vila Belmiro nas categorias de base, retorna como o sétimo reforço na janela de transferência do segundo semestre. O lateral-direito estava no Istanbul Basaksehir, da Turquia, e assinou contrato até o final do Brasileirão.

Nascido em Santos, o novo reforço foi revelado nas categorias de base do São Vicente, chegou a passar pelo time alvinegro, mas realizou sua primeira partida como profissional pelo Santo André, em 2008. No Brasil, jogou por CSA e América-SP antes de partir para o futebol europeu em 2010. No Velho Continente, atuou por Gil Vicente-POR, Ludogorets-BUL, e Schalke 04-ALE até chegar ao Istanbul Basaksehir, em 2017. Nos seis anos que passou na Turquia, Júnior Caiçara acumulou 200 jogos, com 22 assistências e dois gols marcados

Com Júnior Caiçara, o Santos chega ao sétimo reforço para o segundo semestre de 2023. Anteriormente, já havia contratado o lateral-esquerdo Dodô, o volante Jean Lucas, o atacante Julio Furch, o zagueiro João Basso, o meia Nonato e o volante Tomás Rincón.

O lateral chega em um momento propício, bem quando o Santos conseguiu encerrar uma série negativa sem vitórias no Brasileirão ao bater o Grêmio, por 2 a 1, na Vila Belmiro, no último domingo, com um gol chamado de "espírita" pelos torcedores.

A expectativa é que Júnior Caiçara esteja à disposição do técnico Diego Aguirre para o duelo com o Atlético-MG, neste domingo, às 18h30, no Mineirão, pela 21ª rodada do Brasileirão. Ele brigará por posição com Gabriel Inocência. No entanto, diante do Grêmio, o zagueiro Joaquim foi improvisado no setor.