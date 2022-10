Santos anuncia homenagem aos 82 anos de Pelé durante clássico com o Corinthians

(via Agência Estado)

Pelé será homenageado pelos 82 anos de vida, neste sábado, durante o clássico entre Santos e Corinthians, às 19 horas, na Vila Belmiro. A diretoria santista promete comemorações logo após o aquecimento das equipes, com um show de luzes no gramado. No centro do campo aparecerão mensagens para o maior jogador de todos os tempos.

Durante a entrada dos jogadores serão abertos três bandeiras e, em seguida, após a execução do Hino Nacional, estão previstos efeitos visuais no campo.

No intervalo, haverá um chute a gol do meio de campo com integrantes do Sócio Rei, que terão a oportunidade de tentar fazer o gol que Pelé não conseguiu converter na Copa do México, em 1970.

Nascido em 23 de outubro de 1940, Pelé disputou 1.366 jogos e marcou um total de 1.283 gols, dos quais 1.091 pelo Santos. Somente contra o Corinthians, o Rei do Futebol jogou 47 vezes e marcou 49 gols.