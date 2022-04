Santos anuncia contratação de Bryan Ângulo com vínculo até junho de 2023

Da Redação

O Santos oficializou a contratação do atacante equatoriano Bryan Angulo no início da tarde deste sábado. A negociação já era esperada desde a última quinta-feira, quando Ângulo rescindiu seu contrato com o Cruz Azul, do México. O jogador assina até o dia 30 de junho de 2023 com o clube brasileiro.

"Estou muito contente, com muita vontade e expectativa de chegar a um clube grande como o Santos, com a história que tem. Fiquei muito feliz e muito motivado quando soube que o Santos tinha interesse em mim, por isso fiz o possível para poder estar aqui. Fui falar com a diretoria e com o treinador de Cruz Azul, que se portou muito bem para me deixar sair", afirmou o novo reforço santista.

O ex-presidente do Santos, José Carlos Peres, chegou a sondar a contratação de Bryan Ângulo em 2019, quando o jogador era artilheiro do Emelec. A pedida do time equatoriano de US$ 7 milhões (cerca de R$ 25,9 milhões na época) por 70% dos direitos econômicos assustou o Santos, que desistiu do negócio.

Bryan Angulo chega sem custos ao Santos. O jogador tinha contrato até junho de 2022 com o Cruz Azul e buscou uma liberação antecipada após o contato do time brasileiro. O contrato com o Santos terá uma cláusula de renovação por mais um ano.

Bryan Angulo nasceu em Guayaquil, no Equador, cidade em que o técnico Fabián Bustos conhece muito bem por sua passagem pelo comando técnico do Barcelona-EQU. O atacante foi revelado pelo Rocafuerte e negociado com o Emelec. O atleta se destacou no time equatoriano, pelo qual conquistou o campeonato nacional antes de ser negociado com o Cruz Azul, do México.

No México, Bryan Angulo participou da conquista de um torneio clausura. O atacante não se firmou como o esperado e teve uma passagem por empréstimo pelo Tijuana. Angulo retornou ao Cruz Azul, pelo qual atuou nas duas últimas temporadas.

"A verdade é que estou muito feliz de estar aqui. Que esperem muito coração de mim, esperem um cara que vai dar o melhor de si em todos os jogos e que, se tudo der certo, com muitos gols", completou.