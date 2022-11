Santos anuncia a contratação de Paulo Roberto Falcão como coordenador esportivo

(via Agência Estado)

O Santos fez uma contratação de peso para reforçar o departamento de futebol em 2023. Trata-se de Paulo Roberto Falcão, que será o novo coordenador esportivo. O contrato será assinado nesta quarta-feira pela manhã na sede do clube.

Segundo comunicado do Santos, o presidente Andres Rueda e o ex-volante e técnico da seleção brasileira conversaram por um mês e o dirigente convenceu o "Rei e Roma" a assumir o cargo, pois tinha interesse inicial em continuar a carreira de técnico.

"É um nome que dispensa apresentações. Tivemos muitas e boas conversas e acertamos esse trabalho para organização do futebol", disse Rueda.

Falcão, de 69 anos, é apontado como o maior jogador da história do Internacional, time no qual atuou de 1973 a 1980. Vendido para a Roma, da Itália, levou o time da capital italiana ao título nacional após quase 40 anos de jejum. Encerrou a carreira no São Paulo, onde atuou por duas temporadas (1985/1986).

Na Copa de 1982, quando a seleção brasileira foi eliminada pela Itália, Falcão foi apontado como o melhor jogador do time de Telê Santana no Mundial.

Assumiu como técnico da seleção brasileira e ficou no cargo em 1990 a 1991. Comandou o América-MEX, Internacional, seleção japonesa, Bahia, Sport entre outros. Sem grande sucesso, trabalhou como comentarista na TV Globo por duas décadas e também apresentou programa no FOX Sports.