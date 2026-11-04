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Santos adia assembleia dos sócios que poderia aproximar clube de se tornar SAF

Escrito por José Edgar de Matos (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Comissão do Estatuto do Santos adiou, na tarde desta quarta-feira, 4, a assembleia dos sócios marcada para domingo, 8. A votação definiria eventuais mudanças no regimento interno do clube, como por exemplo o item responsável sobre a SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

A sessão acabou adiada por questões burocráticas que iriam interferir na eleição do clube, marcada para o dia 12 de dezembro. Caso o bloco proposto pela comissão fosse aprovado, as chapas teriam apenas três dias para reunir documentação e viabilizar as candidaturas de futuros conselheiros.

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No texto atual do estatuto, o prazo final para o registro das chapas postulantes está marcado para 22 de novembro.

A alteração tiraria dez dias e obrigaria os grupos a apresentar as documentações, como antecedentes criminais e fiscais, no dia 12. São 195 pessoas por candidatura.

Essa alteração ocorreria pelo efeito imediato das mudanças do estatuto, caso aprovadas na votação de domingo. A eleição para o novo Conselho Deliberativo e presidência do Santos, portanto, ocorrerá sob o texto atual do estatuto do clube.

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A decisão foi comunicada por Fernando Akaoui, presidente do Conselho Deliberativo do Santos para os candidatos.

O atual presidente Marcelo Teixeira deve concorrer à reeleição contra Maurício Maruca, Ivan Luduvice, José Renato Quaresma e Wladimir Mattos.

A proposta discutida pela Comissão do Estatuto e Conselho Deliberativo, agora sem data para uma votação, prevê a alteração da porcentagem de controle de um eventual parceiro. A mudança permitiria a um interessado comprar 80% das ações do futebol santista.

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Atualmente, o regimento estabelece o Santos como sócio majoritário (51%), o que, segundo a defesa da Comissão do Estatuto, afasta potenciais parceiros no atual cenário do futebol com o crescimento das SAFs no Brasil.

De acordo com comunicado divulgado pelo Santos antes do cancelamento da assembleia, o processo de construção de uma SAF no Santos levaria no mínimo 90 dias, o que impediria a venda neste ano.

O Santos tem na mesa uma oferta não-vinculante de compra por R$ 2 bilhões do grupo Santo Domingo (SDC), dos Estados Unidos.

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O plano é usar R$ 1 bilhão para pagar dívidas e R$ 1 bilhão para investimentos em estrutura e futebol. A SDC só efetivará a proposta vinculante caso a mudança estatutária seja aprovada.

Além da proposta sobre a SAF, os associados serão convocados a votar sobre outras mudanças importantes no estatuto, como o fim do Conselho Gestor e uma possível remuneração para o presidente e o vice-presidente, a partir de eventual aprovação futura do Conselho Deliberativo.

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