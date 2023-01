Santo André supera o Guarani no Paulistão com gol de cabeça de Gerson Magrão

(via Agência Estado)

Com um gol de cabeça do experiente meia Gerson Magrão, eleito o melhor em campo, o Santo André venceu o Guarani por 1 a 0, nesta tarde, no estádio Bruno José Daniel, no ABC, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Com esta vitória, o Santo André chegou aos três pontos, em segundo lugar no Grupo D, que tem o São Bernardo na ponta, com os mesmos três pontos, porém, melhor saldo de gols: 3 a 1. De manhã, o São Bernardo fez 3 a 0 na Inter, em Limeira. O Guarani fica zerado no Grupo B.

O jogo começou em ritmo lento, apesar do gramado sintético que dá mais velocidade à bola. Após 15 minutos de estudos, o Santo André passou a ser mais efetivo no ataque. Aos 20, o experiente Gerson Magrão cobrou escanteio com efeito e a bola tocou na primeira trave e correu na frente do gol. O goleiro Maurício Kozlinski reclamou da marcação.

O gol saiu aos 29 minutos, após troca de passe pelo lado direito e cruzamento de José Hugo em direção à área. Gerson Magrão subiu sem marcação e cabeceou. Mesmo de longe, ele conseguiu colocar a bola no canto esquerdo do goleiro, que saltou com a mão trocada, mas sem sucesso.

No segundo técnico, o técnico Mozart Santos tentou posicionar o Guarani um pouco mais à frente, porém, deixou espaços para os contra-ataques do Santo André. Aos 13, quase aconteceu o empate do visitante. O cruzamento saiu do lado direito e Derek subiu para cabecear no travessão.

Sentindo a reação adversária, o técnico Vinícius Bergantin começou a fazer suas substituições, ganhando mais força na marcação. Com isso, equilibrou as ações, principalmente no meio-campo. Mas perdeu força ofensiva, tanto que não finalizou mais nenhuma vez com perigo.

Nos últimos minutos - foram sete de acréscimos -, o Guarani foi dominante, mas não conseguiu as infiltrações, nem mesmo os chutes de longa distância.

Na segunda rodada, o Santo André vai até Sorocaba para enfrentar o São Bento, terça-feira, às 15h30. Um dia depois, o Guarani recebe o Santos em Campinas, a partir das 21h35.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 1 X 0 GUARANI

SANTO ANDRÉ - Lucas Frigeri; Ricardo Luz, Rodolfo Filemon, Matheus Mancini e Romário; Marthã (Moisés Ribeiro), Dudu Vieira e Gérson Magrão (Nenê Bonilha); José Hugo (Pablo), Paulo Sérgio (Gabriel Taliari) e Léo Ceará (Júlio Vitor). Técnico: Vinícius Bergantin.

GUARANI - Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, Lucão, Luciano Castán e Jamerson (Mayk); Leandro Vilela (Lima), Yago e Giovanni Augusto; Bruninho (Nicolas Careca), Derek (Jenison) e Bruno José (Bruno Michel). Técnico: Mozart Santos.

GOL Gerson Magrão, aos 29 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Edina Alves Batista.

CARTÕES AMARELOS - Marthã (Santo André) e Yago (Guarani).

RENDA - R$ 45.335,00.

PÚBLICO - 3.339 presentes.

LOCAL - Estádio Bruno José Daniel, Santo André (SP).