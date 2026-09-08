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Santa Fe x Vasco: veja onde assistir ao duelo pela Sul-Americana

Equipes iniciam nesta terça-feira (08), às 19h, a disputa por uma vaga nas semifinais do torneio continental

Escrito por Da Redação
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Santa Fe x Vasco: veja onde assistir ao duelo pela Sul-Americana
Autor Partida começa às 19h - Foto: Matheus Lima/Vasco

Santa Fe e Vasco iniciam a disputa das quartas de final da Copa Sul-Americana nesta terça-feira, a partir das 19h (horário de Brasília), no estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia. A partida de volta entre as equipes está agendada para a terça-feira seguinte (15), em São Januário.

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A equipe uruguaia sob o comando de Pablo Repetto ostenta um período de invencibilidade que dura um mês e meio. O Santa Fe engatou dez partidas consecutivas sem reveses no período, somando quatro triunfos e seis igualdades. No torneio continental, o clube alcançou as quartas após despachar o cotado River Plate na disputa por pênaltis, em pleno Monumental de Núñez, na Argentina.

O grupo liderado por Pedro Emanuel carimbou o passaporte para esta fase ao superar o Olimpia no confronto anterior, conquistando inclusive uma goleada de 4 a 1 dentro do estádio Defensores del Chaco. Já na Copa do Brasil, o clube carioca despachou o Vitória com duas atuações convincentes e carimbou a vaga na semifinal. Por outro lado, o bom retrospecto nos matas-matas é o oposto das oscilações e cobranças vividas no Brasileirão, onde o time vem de tropeço no clássico contra o Fluminense, no último sábado, caindo para a 17ª posição no Z-4, a três pontos do Mirassol, primeiro clube fora da degola.

Onde assistir

Paramount+.

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Prováveis escalações

Santa Fe: Asprilla; Palacios, Olivera, Scarpeta e Mafla; Jhojan Torres, Daniel Torres, Maxi Lovera, Franco Fagúndez e Jáder Obrian; Hugo Rodallega. Técnico: Pablo Repetto.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Avellar); Sosa (Barros), Ramon Rique e Rojas; Marino Hinestroza, Nuno Moreira e Bruno Duarte (David). Técnico: Pedro Emanuel.

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