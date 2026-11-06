Santa Cruz inicia reformulação para a Série B e dispensa 19 jogadores

O Santa Cruz deu início a uma ampla reformulação em seu elenco e anunciou, na noite de quinta-feira (5), a dispensa de 19 jogadores logo após garantir o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Em comunicado oficial, a diretoria do clube pernambucano agradeceu o empenho e os serviços prestados pelos atletas que participaram da campanha do acesso na Série C, marcando o encerramento dos contratos visando o planejamento para os compromissos de 2027.

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Entre os nomes que deixam o Arruda, destacam-se atletas com bagagem em equipes de primeira divisão nacional. O volante Andrey, revelado pelo Vasco e com passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira, era uma das principais apostas corais no ano e encerra seu vínculo com a equipe. Outra saída notável é a do atacante Alex Sandro, ex-Cruzeiro, contratado na fase decisiva da terceira divisão sob forte expectativa, mas que deixa o Tricolor sem ter chegado a disputar nenhuma partida oficial.

O movimento reflete o início dos trabalhos do técnico Zé Ricardo, recém-contratado para assumir o comando da equipe na próxima temporada. O treinador, que acumula experiências em clubes como Flamengo, Vasco e Internacional, terá a missão de estruturar um novo elenco para a disputa da Série B, competição que o Santa Cruz voltará a disputar após um hiato de nove temporadas longe da divisão.

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A lista completa de desligamentos abrange todos os setores do time. No sistema defensivo, foram liberados os laterais Pedro Costa, Rodrigues e Alex Ruan, além dos zagueiros Edson Miranda e Jeferson. No meio de campo, além de Andrey, saem os volantes Fabinho, Arilson e Fabiel, juntamente com os meias Léo Costa, Patrick Allan e Silva. O ataque concentra o maior número de dispensas: além de Alex Sandro, encerram suas passagens pelo clube Jhoninha, Nilton, Robinho, Tiago Marques, Cassiano e Eron.