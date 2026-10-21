Santa Cruz e ABC conseguem acessos com médias de público melhores que equipes da Série A

Santa Cruz e ABC conquistaram acessos no Campeonato Brasileiro. Os pernambucanos voltam à Série B, enquanto os potiguares conseguiram subir para a C. Em comum, ambos têm médias de públicos superiores às das equipes da Série A.

Mandando jogos na Arena Pernambuco, por o Arruda estar em reformas, o Santa Cruz chegou à 16ª melhor média de público do Brasil, com 14.022 pessoas por jogo. O número é maior que Botafogo, Santos, Chapecoense, Mirassol e Red Bull Bragantino.

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No jogo do acesso, um empate por 1 a 1 com o Maringá, 45,5 mil torcedores estiveram na Arena Pernambuco. Com o resultado, o Santa Cruz ficou em segundo no quadrangular da segunda fase, sem avançar à final, mas com vaga na segunda divisão. Em todos os 16 jogos como mandantes, o público somado foi de 224.351 pagantes.

Já o ABC se dividiu entre duas casas. A equipe jogou no Frasqueirão e na Arena das Dunas. Até o momento, a média de 8.667 torcedores por jogo é a 25ª melhor do Brasil, acima de Mirassol e Red Bull Bragantino.

O estádio da Copa do Mundo de 2014 serviu para os principais jogos, como a final do Potiguar, perdida para o América, e os mata-matas da Copa do Nordeste e da Série D.

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Foi lá que o ABC conquistou o acesso à Série C, nas quartas de final da quarta divisão. Em agosto, o time venceu o Nacional do Amazonas por 1 a 0 e avançou à semifinal. A equipe caiu para o campeão Uberlândia.

Ao todo, em 10 jogos como mandante na Série D, o ABC levou 122.483 torcedores aos estádios. Na temporada, foram 156 mil. A torcida do clube virou tema do documentário do Peleja, media company brasileira especializada em conteúdo esportivo.

"O futebol nordestino possui muitos universos particulares que merecem protagonismo, com estéticas marcantes e histórias centenárias de paixão e pertencimento. Seja por estereótipos ultrapassados ou apenas por falta de interesse, algumas dessas histórias ainda são mais desconhecidas do que deveriam", afirma Vitor Daniel, diretor do minidocumentário.

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ACESSO PROMETE MAIS JOGOS PARA SANTA CRUZ E ABC

O Santa Cruz teve 37 partidas em 2026, uma a mais do que em 2025, quando disputou a Série D. Na segunda divisão, o clube retorna a um patamar de calendário mais cheio. A última vez em que esteve na Série B, o time teve 64 jogos.

Em 2024, o Santa Cruz chegou a ficar sem calendário nacional pela primeira vez na história. Em toda aquela temporada, foram apenas 13 jogos, o menor número desde a fundação do clube em 1914.

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O ABC também terá mais compromissos. Nesta temporada, foram 40 jogos. O ano de 2027 tem projeção entre 48 e 52 partidas. A Série C passará a ter 24 clubes, com os jogos da primeira fase subindo de 19 para 23.