Sandry sofre lesão em treino do Santos e vira desfalque para o resto da temporada

O meio-campista Sandry será desfalque no Santos pelo resto desta temporada. Durante o treinamento desta quinta-feira, no CT Rei Pelé, o jovem de 20 anos sofreu uma entorse no joelho esquerdo e, após exames de imagem, teve constatada uma ruptura do ligamento cruzado anterior, por isso terá de passar por um procedimento cirúrgico.

De acordo com o clube alvinegro, ainda não há data marcada para a cirurgia. A lesão é a mesma que Sandry teve em abril de 2021, no joelho direito. Aproveitado no time profissional desde 2019, o menino da Vila tem convivido com uma série de lesões ao longo de sua breve carreira.

Depois que se recuperou do primeiro rompimento de ligamento, Sandry teve mais problemas, como lesões no tornozelo e na coxa em 2022. Logo no início da atual temporada, teve de passar por outra cirurgia, após levar uma cotovelada durante a décima rodada do Paulistão, em duelo com a Portuguesa. O lance rendeu a ele uma fratura nasal e maxilar.

O meio-campista não saiu do banco de reservas nas últimas três partidas do Santos, contra Botafogo, Fluminense e Athletico-PR. Com a saída do técnico Paulo Turra e a contratação de Diego Aguirre, após empate por 1 a 1 com os athleticanos, o jogador vivia a expectativa de recuperar espaço. Sem Sandry à disposição, Aguirre estreia no comando santista neste domingo, às 18h30, contra o Fortaleza, na Arena Castelão.